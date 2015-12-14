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Posted 14 декабря 2015, 06:54

Published 14 декабря 2015, 06:54

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

Превращают жизнь в ад. Пермские коллекторы напугали ребенка и ударили собаку должницы

Превращают жизнь в ад. Пермские коллекторы напугали ребенка и ударили собаку должницы

14 декабря 2015, 06:54
Фото: Properm.ru.
По словам женщины, сумма ее долга перед микрофинансовой организацией выросла мгновенно. Покрыть ее разом она не может.

Пермячка стала жертвой коллекторов, взяв кредит в одной из микрофинансовых организаций. Сначала ей угрожали по смс-сообщениям, потом исписали подъезд нецензурными надписями. Теперь же коллекторы терроризируют семью женщины, пишут «АиФ-Прикамье».

Как рассказала журналистам сама потерпевшая, на прошлой неделе к ее маме в квартиру ворвались два мужчины. В доме, кроме пенсионерки, был ребёнок и собака. Мужчины угрожали, со всей силы пнули ногой собаку.

Сейчас покрыть разом весь долг женщина не может. Сумма выросла мгновенно. Женщина написала заявления в полицию и в суд, но звонки и угрозы коллекторов продолжаются.

«Страшно по улице ходить, ребёнка в сад водить боюсь. За маму переживаю — ей совсем нельзя нервничать, уже два инсульта было. Живём в кошмаре. Я понимаю, что долг на мне и не отказываюсь платить, но они не дают время. Из-за 5 тыс. рублей готовы превратить мою жизнь и жизнь моих близких в ад», — переживает женщина.

#Банки#Коллекторы
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