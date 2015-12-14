Превращают жизнь в ад. Пермские коллекторы напугали ребенка и ударили собаку должницы

«Страшно по улице ходить, ребёнка в сад водить боюсь. За маму переживаю — ей совсем нельзя нервничать, уже два инсульта было. Живём в кошмаре. Я понимаю, что долг на мне и не отказываюсь платить, но они не дают время. Из-за 5 тыс. рублей готовы превратить мою жизнь и жизнь моих близких в ад», — переживает женщина.