Превращают жизнь в ад. Пермские коллекторы напугали ребенка и ударили собаку должницы

Posted 14 декабря 2015, 06:54
Published 14 декабря 2015, 06:54
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Пермячка стала жертвой коллекторов, взяв кредит в одной из микрофинансовых организаций. Сначала ей угрожали по смс-сообщениям, потом исписали подъезд нецензурными надписями. Теперь же коллекторы терроризируют семью женщины, пишут «АиФ-Прикамье».
Как рассказала журналистам сама потерпевшая, на прошлой неделе к ее маме в квартиру ворвались два мужчины. В доме, кроме пенсионерки, был ребёнок и собака. Мужчины угрожали, со всей силы пнули ногой собаку.
Сейчас покрыть разом весь долг женщина не может. Сумма выросла мгновенно. Женщина написала заявления в полицию и в суд, но звонки и угрозы коллекторов продолжаются.
«Страшно по улице ходить, ребёнка в сад водить боюсь. За маму переживаю — ей совсем нельзя нервничать, уже два инсульта было. Живём в кошмаре. Я понимаю, что долг на мне и не отказываюсь платить, но они не дают время. Из-за 5 тыс. рублей готовы превратить мою жизнь и жизнь моих близких в ад», — переживает женщина.