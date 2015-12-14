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Posted 14 декабря 2015, 08:36

Published 14 декабря 2015, 08:36

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

В детском саду Орджоникидзевсокго района из-за подозрительного пакета эвакуировали детей

В детском саду Орджоникидзевсокго района из-за подозрительного пакета эвакуировали детей

14 декабря 2015, 08:36
Фото: Properm.ru.
Всего было эвакуировано 200 детей и 12 сотрудников. Как оказалось, в подозрительном пакете лежали чьи-то забытые вещи.

Сегодня, 14 декабря, в 10.20 часов в пермскую полицию поступило сообщение из детского сада в Орджоникидзевском районе о «подозрительном пакете». О находке сообщила воспитательница детского сада.

Как рассказали properm.ru в ГУ МВД по Пермскому краю, на место выехали оперативные службы и оцепили территорию дошкольного учреждения. Всего было эвакуировано около 200 малышей и 12 сотрудников. Проверив пакет, сапер и кинолог с собакой обнаружили в нем вещи.

#Происшествия#Эвакуация детей
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