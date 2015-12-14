В детском саду Орджоникидзевсокго района из-за подозрительного пакета эвакуировали детей

Posted 14 декабря 2015, 08:36
Published 14 декабря 2015, 08:36
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Сегодня, 14 декабря, в 10.20 часов в пермскую полицию поступило сообщение из детского сада в Орджоникидзевском районе о «подозрительном пакете». О находке сообщила воспитательница детского сада.
Как рассказали properm.ru в ГУ МВД по Пермскому краю, на место выехали оперативные службы и оцепили территорию дошкольного учреждения. Всего было эвакуировано около 200 малышей и 12 сотрудников. Проверив пакет, сапер и кинолог с собакой обнаружили в нем вещи.