В детском саду Орджоникидзевсокго района из-за подозрительного пакета эвакуировали детей

Как рассказали properm.ru в ГУ МВД по Пермскому краю, на место выехали оперативные службы и оцепили территорию дошкольного учреждения. Всего было эвакуировано около 200 малышей и 12 сотрудников. Проверив пакет, сапер и кинолог с собакой обнаружили в нем вещи.