В Прикамье за «пьяное ДТП» с погибшим водителя приговорили к 3 годам колонии

Авария произошла в середине августа в поселке Углеуральский. Как сообщает полиция, мужчина перевозил в своем технически неисправном автомобиле знакомых, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Во время движения водитель превысил скорость и не заметил поворот. Машина вылетела в кювет, а один из пассажиров погиб.