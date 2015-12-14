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Posted 14 декабря 2015, 07:10

Published 14 декабря 2015, 07:10

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

В Прикамье за «пьяное ДТП» с погибшим водителя приговорили к 3 годам колонии

14 декабря 2015, 07:10
Авария произошла в августе в поселке Углеуральский.

Губахинский городской суд признал 28-летнего мужчину виновным в нарушении ПДД и вождении в состоянии алкогольного опьянения, что по неосторожности повлекло за собой смерть человека.

Авария произошла в середине августа в поселке Углеуральский. Как сообщает полиция, мужчина перевозил в своем технически неисправном автомобиле знакомых, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Во время движения водитель превысил скорость и не заметил поворот. Машина вылетела в кювет, а один из пассажиров погиб.

Суд приговорил водителя к трем годам колонии-поселения, а также лишил его прав на это время. Виновник ДТП обязан выплатить жене погибшего 1 млн рублей в качестве морального ущерба.

#Авто
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