Более 8 тысяч жителей Прикамья пострадали от финансовых пирамид

В Пермском крае от незаконной деятельности мошенников, организовавших финансовые пирамиды, пострадали более 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД. В настоящий момент в производстве следователей Пермского края находится 14 уголовных дел. Сумма ущерба от действий мошенников составила более 1,5 млрд рублей.