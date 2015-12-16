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Posted 16 декабря 2015, 07:16

Published 16 декабря 2015, 07:16

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

Более 8 тысяч жителей Прикамья пострадали от финансовых пирамид

Более 8 тысяч жителей Прикамья пострадали от финансовых пирамид

16 декабря 2015, 07:16
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Сумма ущерба от действий мошенников составила более 1,5 млрд рублей.

В Пермском крае от незаконной деятельности мошенников, организовавших финансовые пирамиды, пострадали более 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД. В настоящий момент в производстве следователей Пермского края находится 14 уголовных дел. Сумма ущерба от действий мошенников составила более 1,5 млрд рублей.

По словам начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю Николай Жигуна, в ближайшее время одно из дел, возбужденное в отношении руководителей кредитных организаций, будет направлено в суд.

Кроме того, в суде Свердловского района Перми рассматривается уголовное дело, расследованное следователями регионального МВД, в отношении руководителей кредитно-потребительского кооператива «Оберегъ». На данным момент более 3 тыс. потерпевших ожидают решения суда.

#Банки#Кругом обман
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