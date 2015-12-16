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Posted 16 декабря 2015, 07:22

Published 16 декабря 2015, 07:22

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

Экс-бухгалтер психоневрологического интерната выплатит за хищения 100 тыс. рублей штрафа

Экс-бухгалтер психоневрологического интерната выплатит за хищения 100 тыс. рублей штрафа

16 декабря 2015, 07:22
Фото: Properm.ru.
Женщина на протяжении пяти месяцев вносила ложные сведения в составляемые ею электронные файлы о начислении заработной платы.

Следствие установило, что в период с 5 апреля по 8 сентября 2010 года бухгалтер лысьвенского психоневрологического интерната во время расчета с работниками интерната по заработной платt вносила ложные сведения в составляемые ею электронные файлы о начислении заработной платы.

В результате обвиняемая похитила деньги на общую сумму более 495 тыс. рублей, принадлежащие Лысьвенскому психоневрологическому интернату.

Уголовное дело возбуддили по материалам проверки отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Материальный вред, причиненный преступлением, возмещен обвиняемой в добровольном порядке.

#Происшествия
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