Экс-бухгалтер психоневрологического интерната выплатит за хищения 100 тыс. рублей штрафа

Posted 16 декабря 2015, 07:22
Published 16 декабря 2015, 07:22
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Следствие установило, что в период с 5 апреля по 8 сентября 2010 года бухгалтер лысьвенского психоневрологического интерната во время расчета с работниками интерната по заработной платt вносила ложные сведения в составляемые ею электронные файлы о начислении заработной платы.
В результате обвиняемая похитила деньги на общую сумму более 495 тыс. рублей, принадлежащие Лысьвенскому психоневрологическому интернату.
Уголовное дело возбуддили по материалам проверки отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Материальный вред, причиненный преступлением, возмещен обвиняемой в добровольном порядке.