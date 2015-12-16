Экс-бухгалтер психоневрологического интерната выплатит за хищения 100 тыс. рублей штрафа

Следствие установило, что в период с 5 апреля по 8 сентября 2010 года бухгалтер лысьвенского психоневрологического интерната во время расчета с работниками интерната по заработной платt вносила ложные сведения в составляемые ею электронные файлы о начислении заработной платы.