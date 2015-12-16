«Качественная городская среда для жизни» — Микрорайон ЕвроХим в Березниках

Posted 16 декабря 2015, 08:20
Published 16 декабря 2015, 08:20
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Программа «ЕвроХима» — «Качественная городская среда для жизни», которая победила в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности-2015», по мнению экспертов РСПП является лучшей программой, раскрывающей политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании.
В программу входят два уникальных проекта по комплексной застройке городов Котельниково в Волгоградской области и нового микрорайона в г. Березники в Пермском крае, рассчитанных на проживание около 14 тыс. человек. Кроме того, программа включает комплексные проекты реконструкции городской среды, коммунальной инфраструктуры и разработку мастер-планов перспективного развития (создание парков, спорткомплексов, дорог и социальных объектов) в городах Ковдор (Мурманская обл.), Кингисепп (Ленинградская обл.), Новомосковск (Тульская обл.), Невинномысск (Ставропольский край) и Белореченск (Краснодарский край), где расположены предприятия компании Андрея Мельниченко.
Передовые идеи профессиональных архитекторов планируются к реализовации при строительстве многоквартирных домов с удобными планировками квартир и необходимой инфраструктурой в березниковском микрорайоне «ЕвроХим». Жилье будет построено для сотрудников ООО «ЕвроХим-Усольский калиный комбинат», количество которых в ближайшие годы увеличится до 3 тыс. человек.
На сегодняшний момент по результатам торгов приобретено право аренды земельного участка 38,5 Га под комплексную застройку в целях жилищного строительства, разработан проект планировки и проект застройки микрорайона «ЕвроХим». Также специалистами предприятия получены технические условия на присоединение к городским сетям газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, присоединения к автодороге Кунгур- Соликамск.
Завершено проектирование объектов, разработана рабочая документация, и обеспечена готовность к строительству. Всего проектом микрорайона «ЕвроХим» предусмотрено строительство более 82 тыс. кв. метров качественного жилья.
Кроме того, компания Еврохим в 2012 году подписала соглашение с администрацией Усольского муниципального района, согласно которому ежегодно выделяются средства, за счет которых обустраиваются спортивные площадки, строится многофункциональный центр в Усолье и проводится благоустройство территорий района. Что также подтверждает социальную направленность действий компании в регионе.
Социальная политика играет ключевую роль в стратегии развития компании «ЕвроХим». Помимо обеспечения стабильной работы предприятий, уплаты налогов, выплаты достойной заработной платы, «ЕвроХим» принимает на себя добровольные обязательства, связанные с созданием благоприятных и стабильных условий жизни в регионах. В целом к 2015 году на всех территориях присутствия «ЕвроХим» инвестировал в свою социальную программу 3,38 млрд руб., из них в 2014 г. — более 820 млн руб.