«Качественная городская среда для жизни» — Микрорайон ЕвроХим в Березниках

В программу входят два уникальных проекта по комплексной застройке городов Котельниково в Волгоградской области и нового микрорайона в г. Березники в Пермском крае, рассчитанных на проживание около 14 тыс. человек. Кроме того, программа включает комплексные проекты реконструкции городской среды, коммунальной инфраструктуры и разработку мастер-планов перспективного развития (создание парков, спорткомплексов, дорог и социальных объектов) в городах Ковдор (Мурманская обл.), Кингисепп (Ленинградская обл.), Новомосковск (Тульская обл.), Невинномысск (Ставропольский край) и Белореченск (Краснодарский край), где расположены предприятия компании Андрея Мельниченко.