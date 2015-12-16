Прибыль в один клик: заработайте деньги для бизнеса во время праздников!

В этом году я вновь решил положить «новогодние» деньги в УБРиР. Посмотрел на сайте условия, в банке есть депозиты на любой вкус: пополняемые, краткосрочные с хорошей ставкой и с повышенным процентами на большой срок. Но меня привлек — дистанционный, такое название у него интересное — iДепозит. Во-первых, под мои требования по нему была самая высокая ставка. Можно было открыть вклад только на самый «сонный» месяц — январь, но я решил отправить деньги работать до весны. То есть в декабре я размещаю 4 млн рублей на 95 дней по ставке 11% годовых — и в конце марта получаю почти 115 тысяч рублей дохода. Во-вторых, я сэкономил время: заявку оформил через интернет-банк, и по договору оферты перевод средств на депозитный счет уже является фактом размещения депозитам. Никаких поездок в банк по предпраздничным пробкам! Очень удобно для занятых и дальновидных предпринимателей.