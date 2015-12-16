Прибыль в один клик: заработайте деньги для бизнеса во время праздников!

Posted 16 декабря 2015, 04:29
Published 16 декабря 2015, 04:29
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Декабрь — месяц сложный: все мысли уже о елке и подарках, но вместо этого приходится работать на износ. Знакомо? В декабре во многих компаниях в отпуск не может уйти никто, а особенно — директор. Директор типографии Иван Медведев как раз в такой ситуации. Но он видит свет в конце туннеля: в январе сам он улетит в отпуск, а деньги — деньги будут работать.
«У меня небольшая типография, а это значит, что в декабре выходные мне только снятся. Заказов — вал! К обычным заказам — визитки, буклеты, листовки — добавляются новогодние календари, ежедневники, подарочная упаковка и сувениры с логотипами. Есть компаний, которые вспоминают об этом в последний момент. И мы работаем по ночам и в выходные. Сотрудники не жалуются: благодаря новогоднему буму они получают «тринадцатую зарплату». А я — дополнительный доход.
В прошлом году я часть выручки разместил на депозит на время новогодних каникул. Мне понравилось: пока я отдыхал, банк начислял на новогоднюю выручку проценты. Я уже несколько лет как клиент УБРиР: у меня там расчетный счет и зарплатный проект, да и интернет-банк у них удобный.
В этом году я вновь решил положить «новогодние» деньги в УБРиР. Посмотрел на сайте условия, в банке есть депозиты на любой вкус: пополняемые, краткосрочные с хорошей ставкой и с повышенным процентами на большой срок. Но меня привлек — дистанционный, такое название у него интересное — iДепозит. Во-первых, под мои требования по нему была самая высокая ставка. Можно было открыть вклад только на самый «сонный» месяц — январь, но я решил отправить деньги работать до весны. То есть в декабре я размещаю 4 млн рублей на 95 дней по ставке 11% годовых — и в конце марта получаю почти 115 тысяч рублей дохода. Во-вторых, я сэкономил время: заявку оформил через интернет-банк, и по договору оферты перевод средств на депозитный счет уже является фактом размещения депозитам. Никаких поездок в банк по предпраздничным пробкам! Очень удобно для занятых и дальновидных предпринимателей.
Словом, я уже считаю дни до Нового года. Путевки купил, еду на Красную Поляну на лыжах кататься, что делать с заработанными деньгами — решил, собираюсь купить 3D-принтер. Так что я могу доверить банку честно заработанные 4 млн, а сам с семьей в отпуск. И вам рекомендую!»