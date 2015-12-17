Специалисты «Камской Долины» научили пермских школьников экономить электроэнергию

В завершении викторины ребятам была предложена задача от специалистов компании «Камская долина». Им предстояло вычислить, как можно повысить энергоэффективность в своей школе и куда потратить сэкономленные средства. Отметим, что тематика викторины стала близкой для компании, ведь одним из приоритетных направлений деятельности «Камской долины» является повышение энергоэффективности строящихся объектов, а также предоставление такой услуги на рынке.