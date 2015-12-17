Специалисты «Камской Долины» научили пермских школьников экономить электроэнергию

Posted 17 декабря 2015, 09:16
Published 17 декабря 2015, 09:16
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
По инициативе ЮНЕСКО Генеральной ассамблеей ООН 2015 год был объявлен Международным годом света и световых технологий.
В связи с этим Минэнерго России совместно с Минобрнауки России объявили 15 декабря 2015 года Днем проведения в школах Российской Федерации тематического урока по вопросам энергоэффективного освещения и бережного отношения к энергетическим ресурсам.
Строительная компания «Камская долина» приняла активное участие в данном мероприятии, выступив в числе организаторов такого урока в пермской школе № 44.
К проведению пилотного урока были привлечены представители Министерства строительства и ЖКХ Пермского края, директора пермских школ, а также НП «Школа грамотного потребителя».
15 декабря в актовом зале школы № 44 собрались старшеклассники пермских школ № 34, 44 и 59.
Перед ребятами выступили организаторы тематического урока, после чего началась познавательная викторина. Школьники узнали о строительстве электростанций, мировом энергетическом кризисе, исчерпаемости ресурсов, а также познакомились с практическими советами, как экономить коммунальные ресурсы у себя дома и в своих школах.
В завершении викторины ребятам была предложена задача от специалистов компании «Камская долина». Им предстояло вычислить, как можно повысить энергоэффективность в своей школе и куда потратить сэкономленные средства. Отметим, что тематика викторины стала близкой для компании, ведь одним из приоритетных направлений деятельности «Камской долины» является повышение энергоэффективности строящихся объектов, а также предоставление такой услуги на рынке.
Все ребята получили памятные призы от застройщика, в том числе — буклеты «Коллекция энергоэффективных советов», которыми они могут пользоваться дома.
Мероприятие получилось познавательным и очень важным для формирования будущего поколения рациональных пользователей энергоресурсов.