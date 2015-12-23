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Posted 23 декабря 2015, 10:41

Published 23 декабря 2015, 10:41

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Отель «Прикамье» подал жалобу на решение краевого арбитражного суда

Отель «Прикамье» подал жалобу на решение краевого арбитражного суда

23 декабря 2015, 10:41
Фото: Properm.ru.
Судебное заседание по делу назначено на 8 февраля 2016 года.

17-ый Арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу от ОАО «Отель Прикамье» на решение суда предыдущей инстанции.

Напомним, 9 ноября 2015 года арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск администрации Перми к отелю «Прикамье». В результате судебного разбирательства судья Наталья Богаткина вынесла решение полностью удовлетоврить иск и признать деятельность отеля по возведению торговых павильонов по адресу: город Пермь, Комсомольский проспект, 27 незаконной.

В обоснование своих требований по сносу двух павильонов представители мэрии сослались на то, что постройки нарушают внешний вид города и могут повредить редким породам деревьев. Судебное заседание по делу назначено на 8 февраля 2016 года.

#Недвижимость#Судебное заседание
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