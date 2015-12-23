Пермяка, застрелившего покупателя своего авто, приговорили к 15 годам лишения свободы

Posted 23 декабря 2015, 14:19
Published 23 декабря 2015, 14:19
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Доказательства, собранные следственными органами, признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю Перми.
Мужчина признан виновным в убийстве, сопряженным с разбоем. В марте 2015 года мужчина, работавший начальником охраны на химическом предприятии в Закамске, решил совершить разбойное нападение на лиц, занимающихся перепродажей поддержанных автомобилей.
В силу занимаемой должностии он имел доступ к огнестрельному оружию. Мужчина вооружился служебным пистолетом Макарова и 21 марта 2015 года встретился с жителем Перми на рынке «Камская долина» с целью продажи ему автомобиля «Хёндай солярис».
Под предлогом передачи дополнительного комплекта колес мужчина привез его в свой гараж в Закамске, где застрелил покупателя, похитил деньги и имущество на общую сумму более 660 тыс. рублей.
По ходатайству следователя суд на период расследования уголовного дела избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.