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Posted 23 декабря 2015, 14:19

Published 23 декабря 2015, 14:19

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Пермяка, застрелившего покупателя своего авто, приговорили к 15 годам лишения свободы

23 декабря 2015, 14:19
Преступник встретился с потенциальным покупателем на рынке «Камская долина», но под предлогом передачи комплекта колес, увез мужчину в свой гараж в Закамске, где застрелил жертву и похитил деньги.

Доказательства, собранные следственными органами, признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю Перми.

Мужчина признан виновным в убийстве, сопряженным с разбоем. В марте 2015 года мужчина, работавший начальником охраны на химическом предприятии в Закамске, решил совершить разбойное нападение на лиц, занимающихся перепродажей поддержанных автомобилей.

В силу занимаемой должностии он имел доступ к огнестрельному оружию. Мужчина вооружился служебным пистолетом Макарова и 21 марта 2015 года встретился с жителем Перми на рынке «Камская долина» с целью продажи ему автомобиля «Хёндай солярис».

Под предлогом передачи дополнительного комплекта колес мужчина привез его в свой гараж в Закамске, где застрелил покупателя, похитил деньги и имущество на общую сумму более 660 тыс. рублей.

По ходатайству следователя суд на период расследования уголовного дела избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

#Происшествия#Застрелил
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