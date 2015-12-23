Пермяка, застрелившего покупателя своего авто, приговорили к 15 годам лишения свободы

В силу занимаемой должностии он имел доступ к огнестрельному оружию. Мужчина вооружился служебным пистолетом Макарова и 21 марта 2015 года встретился с жителем Перми на рынке «Камская долина» с целью продажи ему автомобиля «Хёндай солярис».