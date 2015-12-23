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Posted 23 декабря 2015, 09:30

Published 23 декабря 2015, 09:30

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

«То, что мы делаем — это профессиональный уход в свободу». В Перми прошел музыкальный фестиваль «Динамика»

23 декабря 2015, 09:30
Виктор Котельников
Сюжет
Доброта на ПП
На нескольких площадках пермского клуба «Дом Культуры» объединились различные направления искусства: музыка, живопись, кинематограф и танцы. Что из этого получилось, смотрите в нашем фоторепортаже.

В прошлую пятницу, 18 декабря, в пермском клубе «Дом Культуры» прошел музыкальный фестиваль «Динамика», объединивший на нескольких танцполах музыкантов, художников, танцоров и даже режиссеров из Перми.

Организаторами выступили ребята из команды единомышленников «Show Case» — это пермские музыканты, недовольные отсутствием подобных мероприятий. В состав команды входят Вова Гущин, Никита Пермских, Алексей Сорокин и Илья Моно. И хотя «Динамика» проводится лишь второй раз, ажиотаж вокруг нее уже нешуточный.

Илья Моно, один из создателей «Динамики»:— Фестиваль «Динамика» — это объединение музыки, кинематографа, живописи и танцев. Синтез искусства, если можно так выразиться. Сегодня мы собрали лучших пермских электронных музыкантов, которые занимаются продюссированием и коллекционированием музыки. Сейчас на территории Прикамья фестивалей электронной музыки попросту нет. Мы хотим исправить эту ситуацию.

Организаторы заявляют, что главная задача, которая стоит перед «Динамикой» — это «окультуривание» людей в плане электронной музыки. «Сейчас на рынке очень много коммерческой музыки, а это плохо. Мы стараемся показать нашему слушателю обратную сторону творчества, не денежную», — заявляют они. Ребята считают, что в городе существуют люди, которые нуждается в качественной новой музыке — и это их аудитория.

Авторы события выбрали формат фестиваля, потому что подобное мероприятие нельзя назвать просто пятничной вечеринкой: «Мы вкладываем кучу своих идей в реализацию этого проекта, пытаемся собрать пермское искусство воедино. Это больше, чем просто тусовка. Это действительно культурное мероприятие». Кроме того, специально для фестиваля «Динамика» пермскими художниками были написаны картины, а режиссерами — сняты фильмы.

Александр Москотин, технический руководитель «Дома Культуры»:— В этом направлении есть перспектива, потому что, во-первых, людям всегда нужен повод для встречи. Кроме прослушивания музыки люди хотят общаться, им нужны общие темы и ценности. Во-вторых, сейчас многие начинают слушать именно электронную музыку, даже бывшие рокеры. Возможно, это такая тенденция. И в-третьих, появляются ребята, которые хотят не только потреблять, но и создавать. Один из танцполов на фестивале как раз будет посвящен именно «живой» музыке — не с дисков, а на музыкальных инструментах.

«Сейчас в Перми не хватает инициативных людей. Из-за этого в городе ничего не развивается, в частности, в плане культурной жизни. И даже если такой человек есть, то в определенный момент он уезжает из Перми в поисках «лучшей жизни», потому что в столичных городах, как минимум, те же самые музыкальные концерты или художественные выставки на более высоком уровне. Получается замкнутый круг», — рассказывает технический руководитель «Дома Культуры»,

Александр Москотин уже долгое время сам реализует подобные проекты, но в этот раз, по его словам, ребята справились сами: «Это очень ценно, потому что очень сложно каждые выходные организовывать по два мероприятия, и становится приятно, когда к тебе приходят инициативные люди, готовые сделать все сами».

Марат Гравэ, диджей:— Давно хотелось, чтобы кто-то взял в свои руки вектор, направил его в нужную сторону и попытался объединить огромное количество талантливых людей, живущих в Перми. Мы надеемся, что это только первый шаг в направлении того, чтобы доказать и показать пермякам, что мы можем и хотим делать в Перми действительно интересные вещи, проводить действительно качественные мероприятия.

«Это формат фестиваля, но более современный, живой. За этим будущее. Живость в том, что здесь объединяются направления искусств. То, что мы делаем — это профессиональный уход в свободу. Мы проводим тонкую грань между тем, чтобы просто отрываться для себя, и тем, чтобы отрываться, но еще и для других», — поделился своими впечатлениями танцор Максим Черный.

Он считает, что в Перми люди очень стеснительные: «От стеснения обычно идет и все остальное». Вместе со своими «коллегами по танцевальному цеху» они выступают в стиле «Импровизация», и считают, что настоящее творчество проявляется именно в этом.

Александр Москотин:— У них все получится. В Перми уже есть определенное сообщество музыкантов и диджеев, которые друг друга знают, и даже если посчитать друзей этих музыкантов, то уже собирается большое комьюнити. Заразить массы легко, для этого есть такие площадки, как «Дом культуры». Надо чаще выступать, выступать везде, где только можно. Так тебя будут слышать. И помимо живых выступлений, нужно уметь пользоваться интернет-ресурсами, делать промо, снимать клипы. Если человек любит хорошую музыку, то обычно он интересуется и другим искусством: картинами, фильмами, танцами. Это всеобъемлющий формат.

В дальнейшем ребята из «Show Case» планируют выйти за рамки помещения и организовать полноценный фестиваль на открытом воздухе: «Этим летом состоится двухдневный фестиваль, на котором выступят порядка 50 музыкантов из Перми и не только. Возможно, привезем кого-нибудь из-за рубежа. Кроме музыки там будет открытый кинотеатр и еще много чего интересного», — поделились своими планами организаторы.

#Спецпроекты#Мнения#Афиша#Доброта на ПП#Динамика#Музыкальный фестиваль
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