«То, что мы делаем — это профессиональный уход в свободу». В Перми прошел музыкальный фестиваль «Динамика»

Posted 23 декабря 2015, 09:30
Published 23 декабря 2015, 09:30
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
В прошлую пятницу, 18 декабря, в пермском клубе «Дом Культуры» прошел музыкальный фестиваль «Динамика», объединивший на нескольких танцполах музыкантов, художников, танцоров и даже режиссеров из Перми.
Организаторами выступили ребята из команды единомышленников «Show Case» — это пермские музыканты, недовольные отсутствием подобных мероприятий. В состав команды входят Вова Гущин, Никита Пермских, Алексей Сорокин и Илья Моно. И хотя «Динамика» проводится лишь второй раз, ажиотаж вокруг нее уже нешуточный.
Организаторы заявляют, что главная задача, которая стоит перед «Динамикой» — это «окультуривание» людей в плане электронной музыки. «Сейчас на рынке очень много коммерческой музыки, а это плохо. Мы стараемся показать нашему слушателю обратную сторону творчества, не денежную», — заявляют они. Ребята считают, что в городе существуют люди, которые нуждается в качественной новой музыке — и это их аудитория.
Авторы события выбрали формат фестиваля, потому что подобное мероприятие нельзя назвать просто пятничной вечеринкой: «Мы вкладываем кучу своих идей в реализацию этого проекта, пытаемся собрать пермское искусство воедино. Это больше, чем просто тусовка. Это действительно культурное мероприятие». Кроме того, специально для фестиваля «Динамика» пермскими художниками были написаны картины, а режиссерами — сняты фильмы.
«Сейчас в Перми не хватает инициативных людей. Из-за этого в городе ничего не развивается, в частности, в плане культурной жизни. И даже если такой человек есть, то в определенный момент он уезжает из Перми в поисках «лучшей жизни», потому что в столичных городах, как минимум, те же самые музыкальные концерты или художественные выставки на более высоком уровне. Получается замкнутый круг», — рассказывает технический руководитель «Дома Культуры»,
Александр Москотин уже долгое время сам реализует подобные проекты, но в этот раз, по его словам, ребята справились сами: «Это очень ценно, потому что очень сложно каждые выходные организовывать по два мероприятия, и становится приятно, когда к тебе приходят инициативные люди, готовые сделать все сами».
«Это формат фестиваля, но более современный, живой. За этим будущее. Живость в том, что здесь объединяются направления искусств. То, что мы делаем — это профессиональный уход в свободу. Мы проводим тонкую грань между тем, чтобы просто отрываться для себя, и тем, чтобы отрываться, но еще и для других», — поделился своими впечатлениями танцор Максим Черный.
Он считает, что в Перми люди очень стеснительные: «От стеснения обычно идет и все остальное». Вместе со своими «коллегами по танцевальному цеху» они выступают в стиле «Импровизация», и считают, что настоящее творчество проявляется именно в этом.
В дальнейшем ребята из «Show Case» планируют выйти за рамки помещения и организовать полноценный фестиваль на открытом воздухе: «Этим летом состоится двухдневный фестиваль, на котором выступят порядка 50 музыкантов из Перми и не только. Возможно, привезем кого-нибудь из-за рубежа. Кроме музыки там будет открытый кинотеатр и еще много чего интересного», — поделились своими планами организаторы.