«То, что мы делаем — это профессиональный уход в свободу». В Перми прошел музыкальный фестиваль «Динамика»

«Сейчас в Перми не хватает инициативных людей. Из-за этого в городе ничего не развивается, в частности, в плане культурной жизни. И даже если такой человек есть, то в определенный момент он уезжает из Перми в поисках «лучшей жизни», потому что в столичных городах, как минимум, те же самые музыкальные концерты или художественные выставки на более высоком уровне. Получается замкнутый круг», — рассказывает технический руководитель «Дома Культуры»,