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Posted 24 декабря 2015, 05:58

Published 24 декабря 2015, 05:58

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

На трассе в Прикамье произошло массовое ДТП. Пострадали два человека

24 декабря 2015, 05:58
Сюжет
Жесть
В результате столкновения, травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир.

Вчера, 23 декабря, в 20:15 по автодороге Полазна-Чусовой произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, по предварительной информации, водитель ВАЗ-21110 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение, с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ-172422. После удара водитель автомобиля ГАЗ допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем ГАЗ-3302. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшедшего.

#Авто#Жесть#Полазна-чусовой
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