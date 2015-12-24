На трассе в Прикамье произошло массовое ДТП. Пострадали два человека

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, по предварительной информации, водитель ВАЗ-21110 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение, с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ-172422. После удара водитель автомобиля ГАЗ допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем ГАЗ-3302. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир.