На трассе в Прикамье произошло массовое ДТП. Пострадали два человека

Posted 24 декабря 2015, 05:58
Published 24 декабря 2015, 05:58
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Вчера, 23 декабря, в 20:15 по автодороге Полазна-Чусовой произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, по предварительной информации, водитель ВАЗ-21110 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение, с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ-172422. После удара водитель автомобиля ГАЗ допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем ГАЗ-3302. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшедшего.