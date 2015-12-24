Пермская прокуратура уличила одну из школ в навязывании школьных карт для оплаты питания

Установлено, что в школе № 80 еще в августе был выпущен приказ, обязывающий платить за питание только по пластиковой карте, без альтернатив. Он распространялся как на учеников, так и на педагогов. При таких условиях родители и учителя школы были вынуждены покупать школьные карты для оплаты питания, что противоречит требованиям Гражданского кодекса РФ не допускающего понуждения к заключению договора.