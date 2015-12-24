Пермская прокуратура уличила одну из школ в навязывании школьных карт для оплаты питания

Posted 24 декабря 2015, 11:02
Published 24 декабря 2015, 11:02
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Пермская прокуратура провела проверку школ на предмет внедрения электронных карт для оплаты питания обучающихся, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в школе № 80 еще в августе был выпущен приказ, обязывающий платить за питание только по пластиковой карте, без альтернатив. Он распространялся как на учеников, так и на педагогов. При таких условиях родители и учителя школы были вынуждены покупать школьные карты для оплаты питания, что противоречит требованиям Гражданского кодекса РФ не допускающего понуждения к заключению договора.
Кроме того, этот приказ создавал условия для нарушения лицом, предоставляющим услугу питания, потому что потребитель сам вправе выбрать, как ему удобнее расплачиваться. После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены.