Пермские спасатели решили помочь гусю Ване, который поселился на Каме

Posted 24 декабря 2015, 10:57
Published 24 декабря 2015, 10:57
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
В Пермское краевое отделение Всероссийского общества спасания на водах с просьбой о помощи обратилась пермячка Вероника Свизева. Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, девушка рассказала, что на набережной Камы живет гусь. Птица не улетает, так как, вероятно, ранена.
Председатель ВОСВОД Андрей Головатюк без промедления направил в зону обитания птицы двух бравых спасателей. Спасатели решили назвать гуся Ваней. Поймать его, к сожалению, не удалось: на еду не подходит, при резком движении улетает на середину реки.
Гусь, вероятно, не торопится покидать центр города, пока тепло. Его подкармливают хлебом, а река до сих пор не замерзла. Вероятно, с наступлением холодов, он покинет набережную.
Напомним, в гостинице для животных «На Висиме» зимует спасенный пермячкой Светланой Рогалевой селезень Борис, который был найден около ТРК «Столица». У птицы практически полностью отсутствуют перепонки на одной из лап.