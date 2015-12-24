Пермские спасатели решили помочь гусю Ване, который поселился на Каме

В Пермское краевое отделение Всероссийского общества спасания на водах с просьбой о помощи обратилась пермячка Вероника Свизева. Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, девушка рассказала, что на набережной Камы живет гусь. Птица не улетает, так как, вероятно, ранена.