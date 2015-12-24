properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря 2015, 11:36

Published 24 декабря 2015, 11:36

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

В Перми откроется первый каток в ТРК

24 декабря 2015, 11:36
Сюжет
Доброта на ПП
Открытие состоится в субботу, 26 декабря, в ТРК «СпешиLove».

В субботу, 26 декабря, в ТРК «СпешиLove» откроется каток с искусственным льдом ICE PARK. Он станет первым для Перми катком в торговом центре.

«Синтетический лед — это высокотехнологичное пластиковое покрытие, которое позволяет скользить на коньках с такой же легкостью и такими же идентичными ощущениями, как по натуральному льду», — поясняют организаторы.

Стоимость посещения катка зависит от возраста посетителя и дня недели. Ценник варьируется от 150 до 230 рублей в час. Площадь катка составляет 400 кв. м, сообщает ИА «Текст». Находится он на третьем этаже рядом с фудкортом.

#Афиша#Доброта на ПП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика