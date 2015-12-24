В Перми откроется первый каток в ТРК

Posted 24 декабря 2015, 11:36
Published 24 декабря 2015, 11:36
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
В субботу, 26 декабря, в ТРК «СпешиLove» откроется каток с искусственным льдом ICE PARK. Он станет первым для Перми катком в торговом центре.
«Синтетический лед — это высокотехнологичное пластиковое покрытие, которое позволяет скользить на коньках с такой же легкостью и такими же идентичными ощущениями, как по натуральному льду», — поясняют организаторы.
Стоимость посещения катка зависит от возраста посетителя и дня недели. Ценник варьируется от 150 до 230 рублей в час. Площадь катка составляет 400 кв. м, сообщает ИА «Текст». Находится он на третьем этаже рядом с фудкортом.