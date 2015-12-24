В Прикамье 62-летнего мужчину будут судить за жестокое убийство матери

Posted 24 декабря 2015, 12:07
Published 24 декабря 2015, 12:07
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
В Лысьвенском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего мучины, обвиняемого в смерти матери. Следственный комитет сообщает, что с 15 на 16 октября подозреваемый находился в своем доме в деревне Поповка.
Мужчина был пьян и поссорился со своей 84-летней матерью. Он нанес ей 41 удар руками по голове и телу. Судмедэксперты также установили, что у женщины были множественные травмы шеи, груди и позвоночника: так мужчина пытался задушить свою родственницу. От увечий пенсионерка умерла на месте происшествия.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.