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Posted 24 декабря 2015, 12:07

Published 24 декабря 2015, 12:07

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

В Прикамье 62-летнего мужчину будут судить за жестокое убийство матери

В Прикамье 62-летнего мужчину будут судить за жестокое убийство матери

24 декабря 2015, 12:07
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Жесть
Следственный комитет сообщает, что подозреваемый нанес женщине 41 удар, а затем пытался ее задушить.

В Лысьвенском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего мучины, обвиняемого в смерти матери. Следственный комитет сообщает, что с 15 на 16 октября подозреваемый находился в своем доме в деревне Поповка.

Мужчина был пьян и поссорился со своей 84-летней матерью. Он нанес ей 41 удар руками по голове и телу. Судмедэксперты также установили, что у женщины были множественные травмы шеи, груди и позвоночника: так мужчина пытался задушить свою родственницу. От увечий пенсионерка умерла на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Жесть
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