Жительницу Кунгура осудят за убийство сожителя из-за смерти котенка

Как сообщает СУ СКР, следствием установлено, что обвиняемая в ходе ссоры возникшей из-за смерти котенка, нанесла удар ножом в спину своему сожителю. В результате полученных телесных повреждений спустя час потерпевший скончался в Кунгурской больнице.