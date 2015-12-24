Жительницу Кунгура осудят за убийство сожителя из-за смерти котенка

Posted 24 декабря 2015, 12:18
Published 24 декабря 2015, 12:18
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
В Кунгуре окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве.
Как сообщает СУ СКР, следствием установлено, что обвиняемая в ходе ссоры возникшей из-за смерти котенка, нанесла удар ножом в спину своему сожителю. В результате полученных телесных повреждений спустя час потерпевший скончался в Кунгурской больнице.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.