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Posted 24 декабря 2015, 12:18

Published 24 декабря 2015, 12:18

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Жительницу Кунгура осудят за убийство сожителя из-за смерти котенка

24 декабря 2015, 12:18
Сюжет
Жесть
Ранее сообщалось, что сожитель девушки напоил котенка водкой и сильно стукнул об пол, от чего четвероногий скончался.

В Кунгуре окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве.

Как сообщает СУ СКР, следствием установлено, что обвиняемая в ходе ссоры возникшей из-за смерти котенка, нанесла удар ножом в спину своему сожителю. В результате полученных телесных повреждений спустя час потерпевший скончался в Кунгурской больнице.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Жесть
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