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Posted 25 декабря 2015, 07:28

Published 25 декабря 2015, 07:28

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

На трассе «Пермь-Екатеринбург» массовое ДТП. Столкнулись четыре машины, пострадали два человека

На трассе «Пермь-Екатеринбург» массовое ДТП. Столкнулись четыре машины, пострадали два человека

25 декабря 2015, 07:28
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Виновник аварии ранее уже 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В Кунгуре будут судить 30-летнего жителя Свердловской области. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает полиция, в сентябре этого года мужчина, будучи за рулем «пятнашки», ехал по трассе «Пермь-Екатеринбург». Выезжая с правой обочины, мужчина не пропустил грузовик «Хино», вследствие чего произошло столкновение, после которого «пятнашку» вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «Ладу Калину» и «Тойоту-Короллу».

В результате ДТП пострадали девочка-пассажир «Лады Калины» и пассажир ВАЗ-21150. Пострадавших госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями. Оказалось, виновник аварии ранее 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

#Авто#Дтп
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