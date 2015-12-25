На трассе «Пермь-Екатеринбург» массовое ДТП. Столкнулись четыре машины, пострадали два человека

Как сообщает полиция, в сентябре этого года мужчина, будучи за рулем «пятнашки», ехал по трассе «Пермь-Екатеринбург». Выезжая с правой обочины, мужчина не пропустил грузовик «Хино», вследствие чего произошло столкновение, после которого «пятнашку» вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «Ладу Калину» и «Тойоту-Короллу».