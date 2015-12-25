На трассе «Пермь-Екатеринбург» массовое ДТП. Столкнулись четыре машины, пострадали два человека

Posted 25 декабря 2015, 07:28
Published 25 декабря 2015, 07:28
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
В Кунгуре будут судить 30-летнего жителя Свердловской области. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Как сообщает полиция, в сентябре этого года мужчина, будучи за рулем «пятнашки», ехал по трассе «Пермь-Екатеринбург». Выезжая с правой обочины, мужчина не пропустил грузовик «Хино», вследствие чего произошло столкновение, после которого «пятнашку» вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «Ладу Калину» и «Тойоту-Короллу».
В результате ДТП пострадали девочка-пассажир «Лады Калины» и пассажир ВАЗ-21150. Пострадавших госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями. Оказалось, виновник аварии ранее 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.