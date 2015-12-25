OPEN/CLOSE. Что стало в роковой 2015-й с автодилерами Перми?

— Автомобили будут обслуживаться и продаваться всегда, но не всегда объемы будут показывать двухзначный рост. На рынке в его сегодняшнем состоянии существуют марки, которые можно назвать балластом, которые отрицательно влияют на бизнес, находясь в портфелях дилеров. Более того, сами импортеры таких марок не имеют четкого плана по улучшению состояния. Возможно, в ближайшее время мы увидим, как автомобильные компании сбрасывают этот балласт. Если такие марки являются основой дилерского портфеля — компании придется тяжело.

Также можно спрогнозировать создание крупных региональных холдингов, когда в череде кризисов с рынка уходят слабые игроки, отдавая свои доли и позиции, продавая свой бизнес более крупным, сильным и устойчивым компаниям. Следующий год принесет возможности для слияний и поглощений.