OPEN/CLOSE. Что стало в роковой 2015-й с автодилерами Перми?

Posted 25 декабря 2015, 09:00
Published 25 декабря 2015, 09:00
Modified 2 марта 2023, 16:34
Updated 2 марта 2023, 16:34
Конец 2014-го запомнился «хапуном» в автосалонах и магазинах бытовой техники. Начало 2015-го вышло отрезвляюще холодным: автобизнес окончательно осознал, что предстоящий год будет тяжелым. Некоторые понимали, что даже роковым.
Федеральные и местные игроки автомобильного рынка опасались давать прогнозы «в штуках» или «в рублях», однако умещали свое видение в формулировки «длинных трендов». Один из прогнозов на 2015-й был таким:
— Автомобили будут обслуживаться и продаваться всегда, но не всегда объемы будут показывать двухзначный рост. На рынке в его сегодняшнем состоянии существуют марки, которые можно назвать балластом, которые отрицательно влияют на бизнес, находясь в портфелях дилеров. Более того, сами импортеры таких марок не имеют четкого плана по улучшению состояния. Возможно, в ближайшее время мы увидим, как автомобильные компании сбрасывают этот балласт. Если такие марки являются основой дилерского портфеля — компании придется тяжело.
Также можно спрогнозировать создание крупных региональных холдингов, когда в череде кризисов с рынка уходят слабые игроки, отдавая свои доли и позиции, продавая свой бизнес более крупным, сильным и устойчивым компаниям. Следующий год принесет возможности для слияний и поглощений.
Можно было бы ждать и слияний, и поглощений, однако в Перми годовой процесс вылился в банкротства и делёж свободных дилерских франшиз. А кто-то и вовсе не открывался:
В марте 2015 года российский автобизнес услышал шокирующее «GM уходит из России!». Поначалу в это верилось с трудом: в структуре мировых продаж Opel российский рынок находился на 3-м месте после Великобритании и Германии, а российские же продажи Chevrolet давали около 60% от всех продаж в Европе. Тем не менее, GM сказал — GM сделал. На всех дилерских складах остатки оказались не «сладки», а были проданы с внушительным дисконтом.
Лишившись «большого Chevrolet», «ДАВ Авто» и «Автопрестиж» начали действовать по-разному, ведь и ситуации у них сильно отличаются. «ДАВ Авто», который запросто пережил предыдущий кризис, сохранил в портфеле 4 бренда и несколько смежных бизнесов, решил действовать по старому сценарию: аккумулировать энергию. «Автопрестижу», вышедшему на рынок аккурат в 2009 году с высвободившейся франшизой на GM, пришлось срочно искать замену, ведь другими автомобильными брендами компания не занималась. Выходом стал Ravon.
Необъяснимое стало происходить с одним из самых крупных и давних автохолдингов города. Еще до начала 2015 года были закрыты автосалоны LADA в Чернушке, Березниках, Чусовом и Лысьве. В январе в автоцентре ЭКС-Авто на шоссе Космонавтов были приостановлены продажи Peugeot и LADA. «У них не пошли дела и они оставили только сервис», — рассказывали клиентам сотрудники конкурирующего салона Peugeot. Приостановку продаж русских машин можно было связать с отсутствием автомобилей на складах после декабрьского ажиотажа и перевода дилеров LADA на систему предоплаты. Продажи французских иномарок компания так и не восстановила, а «Лады» стали продаваться спустя некоторое время. Ровно до тех пор, пока в апреле «ЭКС Авто» не уведомил автопроизводителя о том, что прекращает операционную деятельность по всем салонам LADA в Перми и Пермском крае.
Так «ЭКС Авто» расстался с одним из основных брендов своего дилерского портфеля. Однако лихорадить компанию начало до этого: в марте 2015-го компания закрыла три своих автоцентра — Ford, Nissan и Datsun — и сдала дилерства. К лету 2015-го уже не работали ни Skoda, ни KIA, ни Volkswagen в Березниках, ни УАЗ с «СсангЙонгом». С легковыми «Фиатами» компания простилась давным-давно, а на будущее заключенный с Jaguar Land Rover договор о намерениях не начинала реализовывать. Осенью 2015-го начались суды о банкротстве «ЭКС Авто», долги компании превысили 1,5 млрд рублей.
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«Один кризис — один холдинг», — такая горькая шутка ходит в пермском автобизнесе. Подробнее о том, как «ЭКС-Авто» ушел с рынка, причинах ухода, а также сравнение с падением «Машинного двора» в кризис 2008–2009 гг. — читайте на Properm.ru в ближайшее время.
На осколках старого мира, который был разрушен почти до основания, начал создаваться новый. Российские штаб-квартиры марок, которые ранее представлял в Перми «ЭКС-Авто», принимали решение не терять долю рынка, а удерживать ее, отдавая на тендеры новые дилерства для пермской земли.
В августе компания «Альфа-Гарант», известная пермякам в качестве дилера марки Peugeot, стала официальным дилером Ford и FIAT Professional.
Где Nissan, там и Datsun — многие пермяки ждали от «Лаки Моторс» покупки и соседнего автоцентра, где был представлен русско-японский лоукостер. Но — нет…
Опять же в связи с выше описанными событиями пришлось поменять «место жительства» пермскому автоцентру Citroen. Продажи и сервис французской марки переехали в комплекс зданий ГК «УРАЛАВТОИМПОРТ» на шоссе Космонавтов. «Мы переехали, но закрываться не собираемся. Глобальных предпосылок для переезда не было, но повлияло на это переходное состояние экономики в нашей стране. Первое, ради чего был осуществлен переезд автосалона, это оптимизация издержек компании. Второе — здание автосалона возле Гознака мы арендовали. Оно принадлежало не нам, и все мы знаем, что произошло с компанией-владельцем здания», — так прокомментировали переезд в компании.
|2014 год
|2015 год
|Закрыты
|4 автосалона
|17 автосалонов
|Появились новые дилеры
|9 марок
|10 марок
|Переехали в новые здания
|5 автоцентров
|2 автоцентра
В начале 2015 года, на старте формирования прогнозов и планов, эмпирическую формулу «При сокращении автомобильного рынка на 1000 машин в год разорится одна дилерская компания» вывел президент Ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Владимир Моженков. По итогам 2014 года в Пермском крае было продано менее 40 тысяч новых автомобилей. При падении регионального авторынка даже на 30% результаты года едва превысили бы 28 тысяч проданных автомобилей, но рынок упал более, чем на 50%. 17 закрытых автосалонов? Легко отделались.
Что будет с пермским авторынком в целом, появятся ли новые автоцентры и новые дилеры, расскажем в понедельник, 28 декабря.