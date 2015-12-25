Под Пермью найдена свалка опасных медицинских отходов

Posted 25 декабря 2015, 11:19
Published 25 декабря 2015, 11:19
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
22 декабря на полигоне твердых отходов «Сафроны», расположенном недалеко от Перми, были найдены опасные медицинские отходы: капельницы, марлевые полотенца в крови, шприцы, использованные медицинские бутылки, наполненные различными отходами пакеты с надписью «Опасные медицинские отходы класса Б».
Об этом в «Экологическую инспекцию» доложило руководство полигона, пишет «Новый компаньон».
После обнаружения все запрещенные отходы были собраны и вывезены за пределы полигона. Соответствующие документы для проверки инцидента были направлены в Роспотребнадзор.