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Posted 25 декабря 2015, 11:19

Published 25 декабря 2015, 11:19

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

Под Пермью найдена свалка опасных медицинских отходов

25 декабря 2015, 11:19
Сюжет
Жесть
Сейчас все необходимые документы для проверки переданы в Роспотребнадзор.

22 декабря на полигоне твердых отходов «Сафроны», расположенном недалеко от Перми, были найдены опасные медицинские отходы: капельницы, марлевые полотенца в крови, шприцы, использованные медицинские бутылки, наполненные различными отходами пакеты с надписью «Опасные медицинские отходы класса Б».

Об этом в «Экологическую инспекцию» доложило руководство полигона, пишет «Новый компаньон».

После обнаружения все запрещенные отходы были собраны и вывезены за пределы полигона. Соответствующие документы для проверки инцидента были направлены в Роспотребнадзор.

#Происшествия#Жесть#Медицинские отходы
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