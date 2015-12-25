Работники пермского завода «Nestle» выйдут на пикет против изменения рабочего графика

Posted 25 декабря 2015, 13:53
Published 25 декабря 2015, 13:53
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
Работники кондитерской фабрики «Nestle» 28 декабря собираются выйти на пикет против утверждения нового рабочего графика чередования рабочих и нерабочих дней. Акция протеста состоится у проходной завода, сообщается на сайте пермского Крайсовпрофа.
Руководство предприятия в одностороннем порядке утвердило измененные графики на 2016 год. Ранее на предприятии действовали рабочие графики «день-день-выходной-выходной» и «ночь-ночь-отсыпной-выходной». Согласно изменениям, сейчас рабочим предлагают работать по графику «день-ночь-отсыпной-выходной», то есть у людей отбирают «сдвоенные» выходные.
Изменения графика коснутся 600–700 рабочих предприятия. После того, как руководство предприятия отклонило требования рабочих, они решили перейти к более активным действиям.
Стоит отметить, что на кондитерской фабрике этот пикет уже не первый. Ранее они уже не раз выходили на пикеты против сокращения штата и за повышение зарплаты.