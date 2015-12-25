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Posted 25 декабря 2015, 13:53

Published 25 декабря 2015, 13:53

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

Работники пермского завода «Nestle» выйдут на пикет против изменения рабочего графика

Работники пермского завода «Nestle» выйдут на пикет против изменения рабочего графика

25 декабря 2015, 13:53
Фото: Properm.ru.
Изменение графика, по словам рабочих, автоматически сокращает «сдвоенные выходные» и коснется 600-700 человек.

Работники кондитерской фабрики «Nestle» 28 декабря собираются выйти на пикет против утверждения нового рабочего графика чередования рабочих и нерабочих дней. Акция протеста состоится у проходной завода, сообщается на сайте пермского Крайсовпрофа.

Руководство предприятия в одностороннем порядке утвердило измененные графики на 2016 год. Ранее на предприятии действовали рабочие графики «день-день-выходной-выходной» и «ночь-ночь-отсыпной-выходной». Согласно изменениям, сейчас рабочим предлагают работать по графику «день-ночь-отсыпной-выходной», то есть у людей отбирают «сдвоенные» выходные.

Светлана Кузьминых, председатель первичной профсоюзной организации фабрики «Nestle»:— Люди годами жили в определенном ритме. Он им привычен и удобен. Из-за нового графика наши работники не могут полноценно отдыхать, возрастает уровень стресса: будут развиваться вызванные напряжением заболевания.

Изменения графика коснутся 600–700 рабочих предприятия. После того, как руководство предприятия отклонило требования рабочих, они решили перейти к более активным действиям.

Стоит отметить, что на кондитерской фабрике этот пикет уже не первый. Ранее они уже не раз выходили на пикеты против сокращения штата и за повышение зарплаты.

#Общество#Пикет
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