С отливом «черного золота». «ЛУКОЙЛ-Пермь» наградил лучшие районные СМИ Пермского края

Лучшим среди фотографов на этот раз был признан Юрий Купреев («Искра», Кунгурский муниципальный район), диплом за 2 место был вручен Юрию Игошеву («Верный путь», Ординский муниципальный район), а обладателями дипломов III степени стали Сергей Шмаков («Камские зори», Добрянский муниципальный район) и Яна Агеева из «Березниковского рабочего» (Березники). Лауреаты дипломов в первую очередь были отмечены за оригинальность планов.