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Posted 25 декабря 2015, 09:09

Published 25 декабря 2015, 09:09

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

С отливом «черного золота». «ЛУКОЙЛ-Пермь» наградил лучшие районные СМИ Пермского края

25 декабря 2015, 09:09
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвели итоги Конкурса на лучшее освещение деятельности предприятия среди районных СМИ «Чёрное золото Прикамья».

На Конкурс поступило около 300 работ из 26-ти районных средств массовой информации. В этом году количество участников увеличилось на треть.

Победителям и призерам вручено 20 дипломов и денежных премий в 4 основных номинациях. Жюри определило лучшие редакции районных газет, телевидения, а также лучших журналистов и фотографов.

В номинации «Лучшая редакция районной газеты» в 2015 году диплом I степени был присужден газете «Маяк Приуралья» (Чернушинский муниципальный район). Журналисты были отмечены за наибольшее количество конкурсных работ, посвященных социальной политике «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

Второе место за высокопрофессиональное освещение деятельности производственников получила газета «Куединский вестник» (Куединский муниципальный район).

Диплом III степени — у газеты «Родник-1» (Уинский муниципальный район) и «Осинское Прикамье» (Осинский муниципальный район). Редакции изданий также отличились высоким профессионализмом при подготовке материалов о вкладе лукойловцев в развитие районов.
В номинации «Лучшая редакция районного телевидения» победителем стала телекомпания «Соликамск-ТВ» (Соликамский муниципальный район).

Во многом это стало возможным благодаря слаженной командной работе соликамских телевизионных журналистов в составе корреспондентов Ольги Смирновой и Евгения Смирнова, а также операторов Романа Кудымова и Дениса Денисенко.

Диплом II степени достался телекомпании «КРайТВ» (Кунгурский муниципальный район). Эта редакция новостных программ, несмотря на свой молодой возраст, уже успела накопить солидный видеоархив о «ЛУКОЙЛе». Вместе с нефтяниками они открывали детские сады и школы, учительские дома и литературные гостиные, проводили благотворительные спектакли и занимались благоустройством.

Третье место поделили между собой «Частые острова» из Частинского муниципального района и «СТС-ВеЧер» из Чернушки. Телекомпании отличились яркими репортажами о благотворительных акциях нефтяников в рамках Года культуры.

Среди журналистов районных СМИ лучшей была признана Ольга Юшкова («Усольская газета», Усольский муниципальный район). «Оперативно, интересно, достоверно», — такую оценку со стороны жюри получила журналистская работа победителя номинации и всего коллектива редакции.

2 место было присуждено Ольге Чижовой («Соликамский рабочий», Соликамский муниципальный район), Инне Левандо («Осинские вести», Осинский муниципальный район) и Ольге Пастуховой («Частинские вести», Частинский муниципальный район). Конкурсные работы журналистов — это всегда необычные истории об обычных буднях нефтедобытчиков.

За большой вклад в разностороннее освещение деятельности лукойловцев дипломами III степени были удостоены Наталья Казакова («Красная Вишера», Красновишерский муниципальный район), Вера Прокушева («Искра Прикамья», Еловский муниципальный район), Артур Уразов («Тан» (Рассвет)», Бардымский муниципальный район) и Александр Бессмертных («Огни Камы», Чайковский муниципальный район).

Лучшим среди фотографов на этот раз был признан Юрий Купреев («Искра», Кунгурский муниципальный район), диплом за 2 место был вручен Юрию Игошеву («Верный путь», Ординский муниципальный район), а обладателями дипломов III степени стали Сергей Шмаков («Камские зори», Добрянский муниципальный район) и Яна Агеева из «Березниковского рабочего» (Березники). Лауреаты дипломов в первую очередь были отмечены за оригинальность планов.

Специальный диплом и премия за конструктивизм от корпоративной газеты «Пермская нефть» были вручены редакции газеты «Вперед» (Октябрьский муниципальный район).

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