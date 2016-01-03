В праздничные дни ГИБДД задержала 270 пьяных водителей

Posted 3 января 2016, 09:47
Published 3 января 2016, 09:47
Modified 2 марта 2023, 16:30
Updated 2 марта 2023, 16:30
Всего в период с 31 декабря 2015 года по 2 января 2016 года автоинспекторами выявлено 9 769 нарушений ПДД, из них 270 граждан управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.
Под особым контролем инспекторов ДПС находятся загородные трассы, места массового скопления людей, выезды и въезды в город.
Госавтоинспекторы напоминают жителям региона: если вы стали свидетелем управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8-(342)-282–18–21, 8-(342)-282–18–21.