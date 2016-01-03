properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января 2016, 09:47

Published 3 января 2016, 09:47

Modified 2 марта 2023, 16:30

Updated 2 марта 2023, 16:30

В праздничные дни ГИБДД задержала 270 пьяных водителей

3 января 2016, 09:47
В период праздничных дней наряды ДПС и приданные силы несут службу в усиленном режиме в целях пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Всего в период с 31 декабря 2015 года по 2 января 2016 года автоинспекторами выявлено 9 769 нарушений ПДД, из них 270 граждан управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

Под особым контролем инспекторов ДПС находятся загородные трассы, места массового скопления людей, выезды и въезды в город.

Госавтоинспекторы напоминают жителям региона: если вы стали свидетелем управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8-(342)-282–18–21, 8-(342)-282–18–21.

#Авто#Пьяный за рулем
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика