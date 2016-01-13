В Голованово с крыши 5-этажки сняли предполагаемого самоубийцу

Информации о том, чем мужчина занимался на высоте 5-этажного дома и действительно ли собирался совершить суицид — пока нет. В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщение о том, что мужчина действительно был снят с крыши подтвердили. Остальные подробности уточняются.