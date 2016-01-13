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Posted 13 января 2016, 05:26

Published 13 января 2016, 05:26

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

В Голованово с крыши 5-этажки сняли предполагаемого самоубийцу

13 января 2016, 05:26
О неадекватном поведении человека в полицию сообщили очевидцы. Спускать его пришлось при помощи высотного снаряжения спасателей.

Около 16:30 вчера, 12 января, в полицию поступило сообщение о том, что на крыше 5-этажного дома находится неадекватный мужчина. Очевидцы предположили, что он собирается покончить с собой.

Для того, чтобы спустить его на землю, пришлось привлечь пермскую городскую службу спасения. Проникнув на крышу через чердак, спасатели при помощи высотного снаряжения переместили предполагаемого самоубийцу в безопасное для него место. После этого он был передан полиции, сообщает ПГСС.

Информации о том, чем мужчина занимался на высоте 5-этажного дома и действительно ли собирался совершить суицид — пока нет. В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщение о том, что мужчина действительно был снят с крыши подтвердили. Остальные подробности уточняются.

#Происшествия#Суицид#Самоубийство
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