В Голованово с крыши 5-этажки сняли предполагаемого самоубийцу

Posted 13 января 2016, 05:26
Published 13 января 2016, 05:26
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
Около 16:30 вчера, 12 января, в полицию поступило сообщение о том, что на крыше 5-этажного дома находится неадекватный мужчина. Очевидцы предположили, что он собирается покончить с собой.
Для того, чтобы спустить его на землю, пришлось привлечь пермскую городскую службу спасения. Проникнув на крышу через чердак, спасатели при помощи высотного снаряжения переместили предполагаемого самоубийцу в безопасное для него место. После этого он был передан полиции, сообщает ПГСС.
Информации о том, чем мужчина занимался на высоте 5-этажного дома и действительно ли собирался совершить суицид — пока нет. В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщение о том, что мужчина действительно был снят с крыши подтвердили. Остальные подробности уточняются.