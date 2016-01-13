​В Перми состоялись публичные слушания по смене зонирования участка под ТЦ «МЕГА» с IKEA

Некоторых дольщиков возмутил тот факт, что за счет их средств была построена инженерная инфраструктура, которой теперь воспользуется IКЕА. Другие выразили опасения, что высотное строительство в левой части Ивы-1 до сих пор не утверждено думой и это может помешать строительству социальных объектов. В ответ на это представители ДГА уточнили, что уже вышли с инициативой наложить ограничения на участки под социальную инфраструктуру, чтобы на них можно было возвести только такие объекты.