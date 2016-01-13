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Posted 13 января 2016, 09:13

Published 13 января 2016, 09:13

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

​В Перми состоялись публичные слушания по смене зонирования участка под ТЦ «МЕГА» с IKEA

13 января 2016, 09:13
Сюжет
Никогданибудь
Проект вызвал активную дискуссию среди участников слушаний. Окончательное решение примут депутаты пермской городской думы на ближайшем пленарном заседании.

Публичные слушания по смене зонирования участка на Иве состоялись вчера, 12 января 2015 года. Проект изменения зоны представлял вице-президент СИК «Девелопмент-Юг» Алексей Востриков. Речь шла о расширении границ зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 в микрорайоне Ива-1.

На участке более 20 га планируется разместить ТЦ «МЕГА» с IКЕА. Изменения также предусматривают введение ограничений по высоте строительства — не более 30 м для зданий и не более 50 м для сооружений. Площадка под торговый комплекс примыкает к зоне смешанной жилой застройки, где застройщик уже возводит малоэтажные дома.

Как пишет «Ъ», один из самых напряженных вопросов, который поступает в адрес застройщика, касается социальной инфраструктуры. «В договоре аренды участка прописано, что в обязательства компании входит обеспечение жилой застройки необходимой социальной инфраструктурой. Количество объектов может корректироваться. В связи с тем, что меняется плотность и количество кв. м жилья, меняется и количество объектов социальной инфраструктуры. Но они рассчитаны на то, чтобы полностью обеспечить все дома», — приводит издание слова Алексея Вострикова.

В микрорайоне планируется построить два детских сада и школу, которые будут обслуживать данный участок территории. Общий объем жилья на Иве составит 540 тыс. кв. м (порядка 17,5 тыс. человек).

На публичных слушаниях были представлены результаты соцопросов по строительству торгового центра, которые проводило агентство СВОИ в 2008 году, а также в феврале и декабре 2015 года. Руководитель соцагентства СВОИ Александр Нода сообщил, что ТЦ IКЕА находится на третьем месте в списке самых ожидаемых объектов.

Однако проект вызвал неоднозначную реакцию среди участников слушаний. Часть дольщиков жилого микрорайона выступила против появления ТРЦ в непосредственной близости от домов. Представитель инициативной группы дольщиков Вячеслав Пучнин заявил, что изменение зоны повлечет уменьшение количества домов и числа социальных объектов.

«Застройщик не раз сам говорил, что мы выбирали среду обитания, экологически чистый район. Соседство с ТЦ замечательно для тех, кто любит тусоваться, любит драйв, колу, пепси и Wi-Fi», — прокомментировал свою позицию Пучнин.

Некоторых дольщиков возмутил тот факт, что за счет их средств была построена инженерная инфраструктура, которой теперь воспользуется IКЕА. Другие выразили опасения, что высотное строительство в левой части Ивы-1 до сих пор не утверждено думой и это может помешать строительству социальных объектов. В ответ на это представители ДГА уточнили, что уже вышли с инициативой наложить ограничения на участки под социальную инфраструктуру, чтобы на них можно было возвести только такие объекты.

Часть жителей строящегося микрорайона выступила за смену зонирования и появление IКЕА на площадке. «Я не вижу серьезных проблем в соседстве с торговым комплексом. У меня есть друзья и знакомые в других городах, которые живут рядом с ТЦ, и у них не было сложностей в таком соседстве», — прокомментировала ситуацию одна из дольщиц. Строительство торгового комплекса также поддержала инициативная группа соседнего микрорайона Костарево.

В компании также отметили, что во избежании пробок, для правой части микрорайона, где будет возведено около 40 тысяч кв.м жилья, будут специально организованы отдельные подъезды с улиц Артема и Сакко и Ванцетти.

«Чтобы «отсечь» взаимодействие спокойного жилого массива с ТРЦ «Мега», предусмотрена зеленая буферная зона. Мы соблюдаем все нормы, поэтому жилые здания и ближайшие парковки будет разделять порядка 100 метров. Кроме того, для заезда в МЕГУ предусмотрено строительство большой дорожной развязки, которая минимизирует скопление автомобилей», — уверены в компании.

По результатам публичных слушаний будет подготовлен протокол, а также итоговый документ, в который войдут заключение по результатам слушаний, рекомендации и предложения. Далее вопрос о смене зонирования части территории жилого района Ива-1 будут решать депутаты пермской гордумы на ближайшем пленарном заседании.

#Недвижимость#Никогданибудь
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