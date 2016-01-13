​В Перми состоялись публичные слушания по смене зонирования участка под ТЦ «МЕГА» с IKEA

Posted 13 января 2016, 09:13
Published 13 января 2016, 09:13
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
Публичные слушания по смене зонирования участка на Иве состоялись вчера, 12 января 2015 года. Проект изменения зоны представлял вице-президент СИК «Девелопмент-Юг» Алексей Востриков. Речь шла о расширении границ зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 в микрорайоне Ива-1.
На участке более 20 га планируется разместить ТЦ «МЕГА» с IКЕА. Изменения также предусматривают введение ограничений по высоте строительства — не более 30 м для зданий и не более 50 м для сооружений. Площадка под торговый комплекс примыкает к зоне смешанной жилой застройки, где застройщик уже возводит малоэтажные дома.
Как пишет «Ъ», один из самых напряженных вопросов, который поступает в адрес застройщика, касается социальной инфраструктуры. «В договоре аренды участка прописано, что в обязательства компании входит обеспечение жилой застройки необходимой социальной инфраструктурой. Количество объектов может корректироваться. В связи с тем, что меняется плотность и количество кв. м жилья, меняется и количество объектов социальной инфраструктуры. Но они рассчитаны на то, чтобы полностью обеспечить все дома», — приводит издание слова Алексея Вострикова.
В микрорайоне планируется построить два детских сада и школу, которые будут обслуживать данный участок территории. Общий объем жилья на Иве составит 540 тыс. кв. м (порядка 17,5 тыс. человек).
На публичных слушаниях были представлены результаты соцопросов по строительству торгового центра, которые проводило агентство СВОИ в 2008 году, а также в феврале и декабре 2015 года. Руководитель соцагентства СВОИ Александр Нода сообщил, что ТЦ IКЕА находится на третьем месте в списке самых ожидаемых объектов.
Однако проект вызвал неоднозначную реакцию среди участников слушаний. Часть дольщиков жилого микрорайона выступила против появления ТРЦ в непосредственной близости от домов. Представитель инициативной группы дольщиков Вячеслав Пучнин заявил, что изменение зоны повлечет уменьшение количества домов и числа социальных объектов.
«Застройщик не раз сам говорил, что мы выбирали среду обитания, экологически чистый район. Соседство с ТЦ замечательно для тех, кто любит тусоваться, любит драйв, колу, пепси и Wi-Fi», — прокомментировал свою позицию Пучнин.
Некоторых дольщиков возмутил тот факт, что за счет их средств была построена инженерная инфраструктура, которой теперь воспользуется IКЕА. Другие выразили опасения, что высотное строительство в левой части Ивы-1 до сих пор не утверждено думой и это может помешать строительству социальных объектов. В ответ на это представители ДГА уточнили, что уже вышли с инициативой наложить ограничения на участки под социальную инфраструктуру, чтобы на них можно было возвести только такие объекты.
Часть жителей строящегося микрорайона выступила за смену зонирования и появление IКЕА на площадке. «Я не вижу серьезных проблем в соседстве с торговым комплексом. У меня есть друзья и знакомые в других городах, которые живут рядом с ТЦ, и у них не было сложностей в таком соседстве», — прокомментировала ситуацию одна из дольщиц. Строительство торгового комплекса также поддержала инициативная группа соседнего микрорайона Костарево.
В компании также отметили, что во избежании пробок, для правой части микрорайона, где будет возведено около 40 тысяч кв.м жилья, будут специально организованы отдельные подъезды с улиц Артема и Сакко и Ванцетти.
«Чтобы «отсечь» взаимодействие спокойного жилого массива с ТРЦ «Мега», предусмотрена зеленая буферная зона. Мы соблюдаем все нормы, поэтому жилые здания и ближайшие парковки будет разделять порядка 100 метров. Кроме того, для заезда в МЕГУ предусмотрено строительство большой дорожной развязки, которая минимизирует скопление автомобилей», — уверены в компании.
По результатам публичных слушаний будет подготовлен протокол, а также итоговый документ, в который войдут заключение по результатам слушаний, рекомендации и предложения. Далее вопрос о смене зонирования части территории жилого района Ива-1 будут решать депутаты пермской гордумы на ближайшем пленарном заседании.