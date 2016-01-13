В рейтинге лучших российских городов по качеству жизни Пермь заняла 26 место

Posted 13 января 2016, 13:00
Published 13 января 2016, 13:00
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
Пермь занимает 26 строчку в рейтинге лучших российских городов по качеству жизни в 2015 году. Первой стала Тюмень, за ней следуют Москва, Казань и Краснодар. Пятую строчку рейтинга теперь вместо Санкт-Петербурга, который опустился на шестое место, занимает Грозный.
Данные опубликовал департамент социологии Финансового университета при правительстве РФ, проанализировавший данные Росстата и оценочные суждения граждан об окружающей их среде в 38 крупных и средних российских городах.
При этом социологи пришли к выводу, что на первый план при оценке гражданами уровня качества жизни выходят удовлетворенность работой коммунальных служб, на втором месте — наличие современного жилья и хорошие дороги, а на третьем — удобство инфраструктуры и благоустроенные дворы и улицы. И только на четвертом месте — зарплаты. Кроме того, в итоговый индекс при определении качества жизни эксперты включили оценки населением материального благополучия, эффективной медицины и доступа к хорошему образованию, обеспечивающему личный успех.
Ни в одном из этих показателей Пермь не отличилась: в ТОП-10 столица Пермского края не попала ни по уровню доходов, ни по качеству медицины и образования. Социологи отметили лишь наши дороги: они оказались одними из худших в стране — на четвертом месте с конца. Еще хуже только в Рязани, Ярославле и Волгограде.