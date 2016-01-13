В рейтинге лучших российских городов по качеству жизни Пермь заняла 26 место

Ни в одном из этих показателей Пермь не отличилась: в ТОП-10 столица Пермского края не попала ни по уровню доходов, ни по качеству медицины и образования. Социологи отметили лишь наши дороги: они оказались одними из худших в стране — на четвертом месте с конца. Еще хуже только в Рязани, Ярославле и Волгограде.