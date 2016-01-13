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Posted 13 января 2016, 09:24

Published 13 января 2016, 09:24

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

За 2015 год в Перми родились 232 пары двойняшек и семь троен

За 2015 год в Перми родились 232 пары двойняшек и семь троен

13 января 2016, 09:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Доброта на ПП
Всего за прошедший год в краевом центре родились 18128 малышей.

За 2015 год в Перми родились 18128 девочек и мальчиков. Для сравнения, в прошлом году родилось 17822 малыша, отмечает управление ЗАГС администрации Перми.

Двойняшек за 2015 год также родилось больше, чем в 2014 году — 232 пары и 185 пар, соответственно. У семи семей в прошлом году родилась тройня, а в 2014 году — только три.

Всего за прошедший год пермяки оформили 51568 актов гражданского состояния всех видов, в том числе, 10571 свадьбу и 782 актов о перемене имени.

#Общество#Доброта на ПП#Загс#Рождаемость
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