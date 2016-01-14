«Концлагерь для животных». После убийства собак в приюте волонтеры обратились к властям

Не смотря на то, что в штате приюта есть несколько работников, а на содержание животных выделяется достаточно средств, практически всю работу выполняют волонтеры и сочувствующие пермяки. Именно они закупают корма и крупы, варят каши, кормят собак, возят их на лечение и стерилизацию в ветклиники, чистят вольеры, чинят и утепляют будки.