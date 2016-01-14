«Концлагерь для животных». После убийства собак в приюте волонтеры обратились к властям

Posted 14 января 2016, 10:10
Published 14 января 2016, 10:10
Modified 2 марта 2023, 16:28
Updated 2 марта 2023, 16:28
Волонтеры муниципального приюта для животных, который находится на улице Соликамская, 271, вновь опубликовали петицию. После того, как было найдено несколько спрятанных трупов дружелюбных собак, люди потребовали расследования и смены руководства.
С 26 декабря по 12 января волонтеры нашли пять отравленных животных. После экспертизы стало ясно, что убили их при помощи дротиков. При этом никто из сотрудников приюта произошедшее объяснить не смог.
Обращение адресовано мэру Перми Игорю Сапко, главе администрации Перми Дмитрию Самойлову, губернатору Пермского края Виктору Басаргину и полпреду президента в ПФО Михаилу Бабичу.
Волонтеры настаивают на проведении расследования по факту убийства собак, увольнении и.о. директора приюта Владимира Ворожцова, завхоза Константина Арсланова, ветврача Павла Ужегова, санитара Вадима Леденцова за невыполнения своих прямых обязанностей и пьянство на рабочем месте, оскорбления, жестокое отношение к собакам и за порчу имущества.
На пост директора, которого так и не назначили после увольнения за нецелевое использование бюджетных средств Галины Ходыревой, никого не приняли. Волонтеры предлагают назначить руководителем организации человека, которому доверяют — Ольгу Новохатскую, которая проработала два года в должности заместителя директора, а теперь является активным помощником.
«Чтобы наладить дела приюта, нужен просто хороший, заинтересованный, сочувствующий директор. Хозяйственник, понимающий сроки реализации всех мер — когда сено закупить, когда отопление включить и отключить. Он должен быть ко всему всегда готовым», — считает автор петиции Дарья Вяткина.
Не смотря на то, что в штате приюта есть несколько работников, а на содержание животных выделяется достаточно средств, практически всю работу выполняют волонтеры и сочувствующие пермяки. Именно они закупают корма и крупы, варят каши, кормят собак, возят их на лечение и стерилизацию в ветклиники, чистят вольеры, чинят и утепляют будки.
«В приюте сейчас жуткая атмосфера, постоянно какие-то диверсии. То продукты пропадают, то цепи и карабины с будок. Постоянно собаки обнаруживаются «спущенными» с цепей», — уточняет девушка.
Напомним, 5 декабря в приют приезжал глава администрации города Дмитрий Самойлов. По словам волонтеров, он «был шокирован» и обещал новый участок для приюта с современными вольерами. В администрации Перми уточнили, что решение об изменениях будут приняты после принятия краевого закона о передаче полномочий в области обращения с безнадзорными животными органам местного самоуправления. Пока никаких действий в сторону улучшения не принималось.