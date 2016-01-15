На время крещенских купаний в Перми изменится движение транспорта. Схема.

Posted 15 января 2016, 07:18
Published 15 января 2016, 07:18
Modified 2 марта 2023, 16:28
Updated 2 марта 2023, 16:28
В понедельник, 18 января, с 21:00 и до окончания традиционных крещенских купаний будет изменено движение транспорта вблизи купелей, расположенных в Верхней Курье, на Мотовилихинском пруду и в микрорайоне Бахаревка.
В Верхней Курье вблизи Богоявленского монастыря на участке улицы Верхнекурьинская от улицы 4-ая линия до улицы 2-ая линия, а также на участке улицы 2-ая линия будет организовано одностороннее движение.
Вдоль Мотовилихинского пруда на улице Мостовой будет запрещена остановка и парковка личного транспорта. Подъезд к пруду со стороны улицы 1905 года будет закрыт.
В микрорайоне Бахаревка на улице Пристанционная (на всем ее протяжении) и улице 1-ая Бахаревская (от улицы Пристанционная до железнодорожных путей) будет запрещена парковка.
На подъездах к местам купания будут дежурить наряды ДПС. В случае возникновения сильных заторов возможно дополнительное изменение схемы движения личного транспорта.
Представители Пермской Епархии напоминают, что согласно правилам проведения обряда купаться можно не только в ночь на 19 января, но и в течение всей последующей недели.
Помимо четырех мест для купания в Перми, окунуться в прорубь можно в Краснокамском районе, в поселках Старые Ляды и Сылва, в Нижних Муллах у Свято-Троицкого храма.