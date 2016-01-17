В Кунгурском районе на пожаре чуть не погибли шесть человек, включая ребенка

Posted 17 января 2016, 06:06
Published 17 января 2016, 06:06
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
17 января в 00:22 в селе Калинино на ул. Советская загорелся жилой дом. Как сообщает «Кунгур Online», в доме на момент возгорания находились шесть человек, включая одного ребенка.
Общая площадь пожара составила 70 кв. м, в тушении принимали участие 18 человек личного состава и пять единиц техники. В результате сгорели надворные постройки и автомобиль ВАЗ «семерка». Огнем повреждена кровля и стены дома.
Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет.