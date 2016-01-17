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Posted 17 января 2016, 06:06

Published 17 января 2016, 06:06

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

В Кунгурском районе на пожаре чуть не погибли шесть человек, включая ребенка

В Кунгурском районе на пожаре чуть не погибли шесть человек, включая ребенка

17 января 2016, 06:06
Фото: Properm.ru.
Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

17 января в 00:22 в селе Калинино на ул. Советская загорелся жилой дом. Как сообщает «Кунгур Online», в доме на момент возгорания находились шесть человек, включая одного ребенка.

Общая площадь пожара составила 70 кв. м, в тушении принимали участие 18 человек личного состава и пять единиц техники. В результате сгорели надворные постройки и автомобиль ВАЗ «семерка». Огнем повреждена кровля и стены дома.

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет.

#Происшествия
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