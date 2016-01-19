«Инфа 100%»: новый Lada XRAY появится у пермских дилеров 14 февраля

Posted 19 января 2016, 11:07
Published 19 января 2016, 11:07
Modified 2 марта 2023, 16:26
Updated 2 марта 2023, 16:26
Ранее президент тольяттинского автогиганта Бу Андерссон анонсировал, что продажи Lada XRAY начнутся 15 февраля. Однако пиарщики Автоваза не смогли пройти мимо даты накануне: старт продаж назначен все же на 14 февраля, в День святого Валентина (хотя многие россияне и не считают этот День всех влюбленных значимым праздником).
Уже известно, что первыми XRAY получат 120 дилеров из 56 городов, которые успели привести торговые площадки в соответствие новым корпоративным стандартам марки Lada, пишет Auto@Mail. По информации Properm.ru, право представить LADA XRAY в Перми получили все дилеры, кроме компании «Форвард-Авто».
Ожидается, что базовая версия автомобиля LADA XRAY (которая представляет собой переделанный Renault Sandero Stepway) будет предлагаться примерно за 600 тысяч рублей. Точный ценник станет известен во время презентации.