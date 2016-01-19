«Инфа 100%»: новый Lada XRAY появится у пермских дилеров 14 февраля

Ранее президент тольяттинского автогиганта Бу Андерссон анонсировал, что продажи Lada XRAY начнутся 15 февраля. Однако пиарщики Автоваза не смогли пройти мимо даты накануне: старт продаж назначен все же на 14 февраля, в День святого Валентина (хотя многие россияне и не считают этот День всех влюбленных значимым праздником).