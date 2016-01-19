В Перми с начала года в ДТП пострадали 11 детей

Posted 19 января 2016, 06:32
Published 19 января 2016, 06:32
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
С начала года в Перми в ДТП пострадали 11 детей, при этом шесть человек являлись пешеходами, а еще пять — пассажирами транспортных средств, сообщают в ГИБДД.
Рекордсменом по ДТП является Мотовилихинский район — шесть ДТП, при этом восемь детей оказались в больнице. Пятеро из пострадавших являлись пешеходами, три ребенка получили травмы в одном ДТП являясь пассажирами транспортного средства.
Последние ДТП с участием детей произошли 15 января, при этом нарушение ПДД усматривается со стороны школьников.
В одном из них, на ул. Лядовская водитель автомобиля «Honda CR-V» сбил ученика 3-го класса, переходившего дорогу в неположенном месте. Ребенок получил многочисленные травмы, в том числе головы. А в тот же день, на ул. Студенческая водитель автомобиля ВАЗ-211440 сбил ученика 4-го класса, который также переходил дорогу в неустановленном для этого месте, но в сопровождении взрослого. Мальчик был госпитализирован.
Служба ГИБДД настоятельно просит детей переходить дорогу по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, а также рекомендует носить одежду со светоотражающими элементами.