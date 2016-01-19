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Posted 19 января 2016, 06:32

Published 19 января 2016, 06:32

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

В Перми с начала года в ДТП пострадали 11 детей

В Перми с начала года в ДТП пострадали 11 детей

19 января 2016, 06:32
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Последние ДТП с участием детей произошли 15 января, при этом нарушение ПДД усматривается со стороны школьников.

С начала года в Перми в ДТП пострадали 11 детей, при этом шесть человек являлись пешеходами, а еще пять — пассажирами транспортных средств, сообщают в ГИБДД.

Рекордсменом по ДТП является Мотовилихинский район — шесть ДТП, при этом восемь детей оказались в больнице. Пятеро из пострадавших являлись пешеходами, три ребенка получили травмы в одном ДТП являясь пассажирами транспортного средства.

Последние ДТП с участием детей произошли 15 января, при этом нарушение ПДД усматривается со стороны школьников.

В одном из них, на ул. Лядовская водитель автомобиля «Honda CR-V» сбил ученика 3-го класса, переходившего дорогу в неположенном месте. Ребенок получил многочисленные травмы, в том числе головы. А в тот же день, на ул. Студенческая водитель автомобиля ВАЗ-211440 сбил ученика 4-го класса, который также переходил дорогу в неустановленном для этого месте, но в сопровождении взрослого. Мальчик был госпитализирован.

Служба ГИБДД настоятельно просит детей переходить дорогу по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, а также рекомендует носить одежду со светоотражающими элементами.

#Авто#Дтп
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