В Перми с начала года в ДТП пострадали 11 детей

В одном из них, на ул. Лядовская водитель автомобиля «Honda CR-V» сбил ученика 3-го класса, переходившего дорогу в неположенном месте. Ребенок получил многочисленные травмы, в том числе головы. А в тот же день, на ул. Студенческая водитель автомобиля ВАЗ-211440 сбил ученика 4-го класса, который также переходил дорогу в неустановленном для этого месте, но в сопровождении взрослого. Мальчик был госпитализирован.