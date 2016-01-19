В Прикамье пьянка двух бомжей закончилась поножовщиной

Posted 19 января 2016, 08:17
Published 19 января 2016, 08:17
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
В подвале одного из домов города Чайковский было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Уже спустя нескольких часов личность подозреваемого была установлена, им оказался мужчина 1974 года рождения, без определенного места жительства, сообщает СУ СКР.
По версии следствия, в ходе употребления спиртных напитков между лицами без определенного места жительства произошла ссора во время которой, подозреваемый нанес удар ножом в живот потерпевшему. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.