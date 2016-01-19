В Прикамье пьянка двух бомжей закончилась поножовщиной

В подвале одного из домов города Чайковский было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Уже спустя нескольких часов личность подозреваемого была установлена, им оказался мужчина 1974 года рождения, без определенного места жительства, сообщает СУ СКР.