Георги Пеев назначен играющим тренером «Амкара»

«Пеев введен в тренерский штаб и теперь у него такие же функции играющего тренера, как и у капитана Дмитрия Белорукова, которого мы наделили этими полномочиями еще весной 2015 года. Оба футболиста принимают участие в обсуждении наиболее важных вопросов организационного характера или связанными с подготовкой, наравне со мной, Андреем Карякой и Вадимом Евсеевым», — рассказал главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.