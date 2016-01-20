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Posted 20 января 2016, 12:37

Published 20 января 2016, 12:37

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

Георги Пеев назначен играющим тренером «Амкара»

20 января 2016, 12:37
«Пеев введен в тренерский штаб и теперь у него такие же функции играющего тренера, как и у капитана Дмитрия Белорукова», - сообщил Гаджи Гаджиев.

Полузащитник и вице-капитан «Амкара» Георги Пеев стал играющим тренером команды. Такое решение было принято тренерским штабом на первом сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба клуба.

«Пеев введен в тренерский штаб и теперь у него такие же функции играющего тренера, как и у капитана Дмитрия Белорукова, которого мы наделили этими полномочиями еще весной 2015 года. Оба футболиста принимают участие в обсуждении наиболее важных вопросов организационного характера или связанными с подготовкой, наравне со мной, Андреем Карякой и Вадимом Евсеевым», — рассказал главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.

Георги Пеев выступает за пермский клуб с 2007 года. За это время болгарин провел в составе «красно-черных» 231 матч и забил 41 гол.

#Спорт
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