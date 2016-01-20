properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2016, 08:09

Published 20 января 2016, 08:09

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

Перед началом Чемпионата России «Звезду-2005» покинул главный тренер

Перед началом Чемпионата России «Звезду-2005» покинул главный тренер

20 января 2016, 08:09
Фото: Properm.ru.
Сейчас пермские футболистки лидируют в турнирной таблице с 40 очками в активе.

Футбольный клуб «Звезда-2005» остался без главного тренера — сербского специалиста Горана Алексича. Таким образом, перед стартом первой фазы подготовки к Чемпионату России пермским футболисткам придется искать нового наставника.

Подробности расставания не разглашаются, но на официальном сайте команды высказываются теплые пожелания бывшему главному тренеру: «Все спортсменки, сотрудники и руководство клуба благодарны Горану за успехи и достижения, которые удалось завоевать нашему клубу за последние три года. Желаем Горану Алексичу удачи и достижения новых вершин!».

Напомним, под руководством Горана Алексича пермский женский футбольный клуб дважды выигрывал Кубок России и дважды становился чемпионом страны.

Сейчас «Звезда-2005» лидирует в турнирной таблице с 40 очками в активе. На втором месте с отрывом в два очка находится подмосковный клуб «Россиянка».

#Спорт#Звезда 2005
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика