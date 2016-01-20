Перед началом Чемпионата России «Звезду-2005» покинул главный тренер

Подробности расставания не разглашаются, но на официальном сайте команды высказываются теплые пожелания бывшему главному тренеру: «Все спортсменки, сотрудники и руководство клуба благодарны Горану за успехи и достижения, которые удалось завоевать нашему клубу за последние три года. Желаем Горану Алексичу удачи и достижения новых вершин!».