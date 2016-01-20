Перед началом Чемпионата России «Звезду-2005» покинул главный тренер

Posted 20 января 2016, 08:09
Published 20 января 2016, 08:09
Modified 2 марта 2023, 16:26
Updated 2 марта 2023, 16:26
Футбольный клуб «Звезда-2005» остался без главного тренера — сербского специалиста Горана Алексича. Таким образом, перед стартом первой фазы подготовки к Чемпионату России пермским футболисткам придется искать нового наставника.
Подробности расставания не разглашаются, но на официальном сайте команды высказываются теплые пожелания бывшему главному тренеру: «Все спортсменки, сотрудники и руководство клуба благодарны Горану за успехи и достижения, которые удалось завоевать нашему клубу за последние три года. Желаем Горану Алексичу удачи и достижения новых вершин!».
Напомним, под руководством Горана Алексича пермский женский футбольный клуб дважды выигрывал Кубок России и дважды становился чемпионом страны.
Сейчас «Звезда-2005» лидирует в турнирной таблице с 40 очками в активе. На втором месте с отрывом в два очка находится подмосковный клуб «Россиянка».