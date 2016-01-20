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Posted 20 января 2016, 09:00

Published 20 января 2016, 09:00

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

В Перми задержали мужчину с крупной партией амфетамина

В Перми задержали мужчину с крупной партией амфетамина

20 января 2016, 09:00
Фото: Properm.ru.
При себе у правонарушителя было почти 300 граммов наркотика.

Вчера, 19 января, в ходе оперативных мероприятий сотрудники Пермского ЛО МВД России на транспорте по подозрению в незаконном обороте наркотических средств установили и задержали на перроне железнодорожной станции Пермь-2 при выходе из поезда местного жителя.

Как сообщает ЛО МВД, при проведении личного досмотра, в присутствии понятых, в полиэтиленовом пакете у задержанного было обнаружено три свертка с порошкообразным веществом бежевого цвета.

Проведенным исследованием установлено, что в свертках находится запрещенное к обороту психотропное наркотическое вещество — амфетамин общей массой 293, 91 грамма, что составляет особо крупный размер.

Отметим, что по данным Санкт-петербургского Институт проблем правоприменения, наибольшее количество преступлений, связанных с котрабандой амфетамина — 53% — зарегистрировано на территории Пермского района.

#Происшествия
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