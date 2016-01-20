В Перми задержали мужчину с крупной партией амфетамина

Вчера, 19 января, в ходе оперативных мероприятий сотрудники Пермского ЛО МВД России на транспорте по подозрению в незаконном обороте наркотических средств установили и задержали на перроне железнодорожной станции Пермь-2 при выходе из поезда местного жителя.