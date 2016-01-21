Lexus в России попрощался с моделью CT200h и другими гибридами

Первую строчку, безусловно, делят модели марок Chevrolet и Opel, которые практически полностью ушли из России в марте 2015 года. Но одной лишь продукцией General Motors дело не ограничивается. Например, из российских прайс-листов исчезли четыре модели Ford (Galaxy, S-MAX, Ranger, Edge), по три модели Nissan (Navara, NP-300, Teana), Renault (Logan первого поколения, Scenic, Latitude), Citroen (DS5, C1, C4-хэтчбек), Mazda («двушка», «пятерка», CX-9) и Toyota (Auris, Verso, Venza). По две модели потеряли Volkswagen (Touran, Scirocco) и Suzuki (Splash, Swift), а также фактически прекратились продажи автомобилей SsangYong и Great Wall. Разумеется, данный список далеко не полный. Всего, по подсчетам «Авторевю», сокращение «автомобильного разнообразия» затронуло 62 модели.