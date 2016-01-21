Lexus в России попрощался с моделью CT200h и другими гибридами

Posted 21 января 2016, 07:55
Published 21 января 2016, 07:55
Modified 2 марта 2023, 16:26
Updated 2 марта 2023, 16:26
Марка Lexus прекращает российские продажи гибридного хэтчбека CT 200h, сообщает «Авторевю». Как отмечает издание, за пять лет присутствия CT200h на российском рынке, дилеры продали всего 914 автомобилей. При этом половина продаж пришлась на первый год присутствия модели на рынке, а по итогам 2015-го было реализовано всего лишь пять автомобилей.
Кроме того, оптимизация модельной линейки затронула и другие гибриды Lexus. Так, Россию покинули гибридный седан Lexus IS 300h (турбоверсия IS 200t осталась), а семейство GS сократилось до одной модификации — с 3,5-литровым атмосферным V6 (317 л.с.), тогда как базовая версия и гибрид больше не доступны для заказа.
Напомним, ранее модельную линейку оптимизировала и родственная «Лексусу» Toyota: россиийский рынок покинули Auris, Verso и Venza.
Также в «Авторевю» подсчитали, сколько всего моделей разных автопроизводителей покинули российский рынок в 2015 году или по его итогам. Причина ухода моделей, как правило, была одна и та же: при падении рубля производителям стало невыгодно держать конкурентоспособные цены и продавать машины в убыток.
Первую строчку, безусловно, делят модели марок Chevrolet и Opel, которые практически полностью ушли из России в марте 2015 года. Но одной лишь продукцией General Motors дело не ограничивается. Например, из российских прайс-листов исчезли четыре модели Ford (Galaxy, S-MAX, Ranger, Edge), по три модели Nissan (Navara, NP-300, Teana), Renault (Logan первого поколения, Scenic, Latitude), Citroen (DS5, C1, C4-хэтчбек), Mazda («двушка», «пятерка», CX-9) и Toyota (Auris, Verso, Venza). По две модели потеряли Volkswagen (Touran, Scirocco) и Suzuki (Splash, Swift), а также фактически прекратились продажи автомобилей SsangYong и Great Wall. Разумеется, данный список далеко не полный. Всего, по подсчетам «Авторевю», сокращение «автомобильного разнообразия» затронуло 62 модели.