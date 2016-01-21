За 3 дня 14 разбитых градусников. Памятка пермяку по сбору ртути и обработке дома

Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в стеклянную банку с холодной водой. В эту же банку поместите использованный инструмент для сбора, плотно закройте её закручивающейся крышкой. Вода нужна для того, чтобы ртуть не испарялась. Банку держите вдали от нагревательных приборов. Желательно выставить её в прохладное место, например на балкон в холодное время года.