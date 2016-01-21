За 3 дня 14 разбитых градусников. Памятка пермяку по сбору ртути и обработке дома

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Ртуть опасна, а точнее — опасны ее пары. Она обычно попадает в организм через рот или через вдыхание ее ядовитых испарений. Чаще всего люди отравляются вторым способом, разбив градусник.
Ртутное отравление долгое время может протекать без каких-либо явных симптомов. Вначале возникают раздражительность, тошнота, похудение. Но многие списывают это на усталость, работу, город. Однако ртутное отравление оказывает отрицательное воздействие — на центральную нервную систему и почки.
Могут не проявляться в течение нескольких месяцев, а иногда — нескольких лет. В первую очередь, поражается центральная нервная система. В зависимости от степени отравления, пола, возраста, иммунитета и пр. первые признаки могут быть различны:
- повышенная утомляемость,
- сонливость,
- общая слабость,
- головные боли,
- головокружения,
- апатия,
- эмоциональная неустойчивость (неуверенность в себе, застенчивость, общая подавленность, раздражительность),
- ослабление памяти, внимания, умственной работоспособности.
- Постепенно развивается усиливающаяся при волнении мелкая дрожь вначале пальцев рук, затем век, губ, в тяжелых случаях — ног и всего тела.
- Происходит снижение кожной чувствительности, вкусовых ощущений и остроты обоняния,
- усиление потливости,
- частые позывы к мочеиспусканию,
- иногда некоторое увеличение щитовидной железы, изменение сердечной деятельности, понижение давления.
Хроническое отравление вызывает предрасположенность к психическим заболеваниям, туберкулезу, атеросклеротическим явлениям, поражениям печени и желчного пузыря, гипертонии. У женщин в дополнение к уже перечисленному нарушается менструальный цикл, увеличивается процент выкидышей и преждевременных родов, мастопатии, беременность протекает более тяжело, а родившиеся дети нередко бывают нежизнеспособными, умственно недоразвитыми или очень слабыми.
Разлитую ртуть необходимо быстро и тщательно собрать.
Рекомендации по сбору ртути и санитарной обработке:
1. Что сделать перед началом работы?
- Наденьте резиновые перчатки: вещество не должно соприкасаться с обнаженными участками кожи;
- для защиты ног от загрязнения — полиэтиленовые пакеты или бахилы;
- для защиты органов дыхания — ватно-марлевую повязку, пропитанную раствором соды или смоченную водой.
- Откройте форточку в комнате, где разбился градусник.
- Закройте дверь, чтобы загрязненный воздух не попадал в другие помещения.
- Ограничьте место загрязнения. Ртуть прилипает к поверхностям, ее легко разнести на подошвах по всему дому.
2. Во что собирать ртуть?
Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в стеклянную банку с холодной водой. В эту же банку поместите использованный инструмент для сбора, плотно закройте её закручивающейся крышкой. Вода нужна для того, чтобы ртуть не испарялась. Банку держите вдали от нагревательных приборов. Желательно выставить её в прохладное место, например на балкон в холодное время года.
- капельки ртути можно собрать с помощью шприца, резиновой груши, с помощью кисточки в бумажный конверт, лейкопластыря, скотча, пластилина, влажной фильтровальной бумагой или газетой;
- тщательно соберите ртуть из всех щелей. Для этого можно воспользоваться шприцем, медной проволокой или пластиной, листочками станиоля (оловянная фольга), на поверхности которых капельки растекаются;
- Если есть подозрения, что ртуть попала за плинтус или под половицы паркета, обязательно снимите их и проверьте;
- чтобы не пропустить ни одного шарика ртути, можно воспользоваться фонариком или лампой.
Вариант демеркуризации № 1:
Уборка загрязненного места с применением хлорки. Она проходит в 2 этапа.
- В пластиковой (не металлической!) емкости приготовьте раствор хлорсодержащего отбеливателя «Белизна» из расчета 1 л «Белизны» на 5 л воды (17% раствор). Полученным раствором, с использованием губки, щетки промойте загрязненную поверхность. Особое внимание уделяйте щелям паркета и плинтусов. Нанесенный раствор выдержите 15 минут, затем смойте чистой водой.
- Повторное мытьё пола хлорсодержащим раствором лучше всего проводить несколько раз в течение последующих 2–3 недель. Не стоит забывать и о проветривании помещения. Однако, следует помнить, что при низкой температуре (когда помещение постоянно «вымораживают» через настежь открытое окно) испаряемость ртути резко падает, т.е. она медленнее испаряется из помещения. Поэтому идеальный вариант — держать чуть приоткрытое окно в течение продолжительного времени.
Вариант демеркуризации № 2.
Уборка загрязненного места с применением марганцовки.
- Водный раствор марганцовки должен быть темно-бурым, почти непрозрачным. Аптечный пузырек «марганцовки» (2 грамма) надо растворить в 1 литре воды. На литр раствора необходимо добавить 1 ст. л. соли и какую-нибудь кислоту (например — 1 ст. л. уксусной эссенции, или щепотку лимонной кислоты).
- Обработайте загрязненную поверхность (и все ее щели!) полученным раствором при помощи кисти, щетки или пульверизатора.
- Нанесенный раствор оставьте на 1–2 ч, периодически по мере высыхания раствора смачивая обработанную поверхность водой. Помните, что от раствора на полу или вещах могут остаться несмываемые пятна.
- Смойте продукты реакции мыльно-содовым раствором. Эту процедуру повторяйте в течение нескольких следующих дней, с той лишь разницей, что раствор марганцовки выдерживайте меньшее время, а не 1–2 часа.
- Рекомендуются ежедневные влажные уборки помещения и частые проветривания.
Способы приготовления раствора моющих средств:
- 50 граммов соды, 40 граммов тертого мыла на один литр горячей воды
- 50 граммов стирального порошка на 1 литр горячей воды;
- температура раствора должна быть не ниже 70º С.
- промойте марганцовкой и мыльно-содовым раствором перчатки, обувь (но перчатки лучше просто утилизировать согласно рекомендациям, данным выше);
- прополощите рот и горло слабо-розовым раствором марганцовки;
- тщательно почистите зубы;
- примите 2–3 таблетки активированного угля;
- пейте больше мочегонной жидкости (чай, кофе, сок), так как ртутные образования выводятся из организма через почки.
- Нельзя выбрасывать разбившийся термометр в мусоропровод. Испарившиеся там два грамма ртути способны загрязнить 6000 кубометров воздуха в вашем доме.
- Нельзя подметать ртуть веником: жесткие прутья только размельчат ядовитые шарики в мелкую ртутную пыль.
- Нельзя собирать ртуть при помощи пылесоса: продуваемый пылесосом воздух облегчает испарение жидкого металла. К тому же, пылесос после этого придется сразу же выбросить.
- Нельзя создавать сквозняк до того, как вы собрали ртуть, иначе блестящие шарики разлетятся по всей комнате.
- Нельзя стирать в стиральной машине одежду и обувь, контактировавшие с ртутью. По возможности — эту одежду лучше выбросить, приведя в негодность, чтобы никто не воспользовался ей.
- Нельзя спускать ртуть в канализацию. Она имеет свойство оседать в канализационных трубах. Кстати, извлечь ртуть из канализации — невероятно сложно.
Куда сдавать собранную ртуть?
Собранную ртуть следует сдавать в специализированные предприятия, которые занимаются утилизацией ртутьсодержащих отходов:
- ООО «УралТрейдГрупп-Ойл», тел: 212–27–25 (офис — ул. Монастырская,19, офис 1).
- Пункт по приему отходов находится на шоссе Космонавтов, 320 б, корп. 6.
- Время работы: с 10:00 до 16:00, суббота и воскресенье — не работают.
- АСФ «Пангео», тел.диспетчера 261–13–90 Адрес: ул. Уинская, 42а. Заявки принимаются с 09:00 до 22:00.