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Posted 21 января 2016, 06:25

Published 21 января 2016, 06:25

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

За 3 дня 14 разбитых градусников. Памятка пермяку по сбору ртути и обработке дома

21 января 2016, 06:25
Пермская городская служба спасения отмечает, что в городе участились случаи разлива ртути. В сутки спасатели выезжают по три-четыре раза, чтобы помочь пермякам с демеркуризацией. Портал Properm.ru рекомендации специалистов по сбору ртути дома.

Почему важно прочитать то, что написано ниже?

Ртуть опасна, а точнее — опасны ее пары. Она обычно попадает в организм через рот или через вдыхание ее ядовитых испарений. Чаще всего люди отравляются вторым способом, разбив градусник.

Ртутное отравление долгое время может протекать без каких-либо явных симптомов. Вначале возникают раздражительность, тошнота, похудение. Но многие списывают это на усталость, работу, город. Однако ртутное отравление оказывает отрицательное воздействие — на центральную нервную систему и почки.

Симптомы:

Могут не проявляться в течение нескольких месяцев, а иногда — нескольких лет. В первую очередь, поражается центральная нервная система. В зависимости от степени отравления, пола, возраста, иммунитета и пр. первые признаки могут быть различны:

  • повышенная утомляемость,
  • сонливость,
  • общая слабость,
  • головные боли,
  • головокружения,
  • апатия,
  • эмоциональная неустойчивость (неуверенность в себе, застенчивость, общая подавленность, раздражительность),
  • ослабление памяти, внимания, умственной работоспособности.
  • Постепенно развивается усиливающаяся при волнении мелкая дрожь вначале пальцев рук, затем век, губ, в тяжелых случаях — ног и всего тела.
  • Происходит снижение кожной чувствительности, вкусовых ощущений и остроты обоняния,
  • усиление потливости,
  • частые позывы к мочеиспусканию,
  • иногда некоторое увеличение щитовидной железы, изменение сердечной деятельности, понижение давления.

Хроническое отравление вызывает предрасположенность к психическим заболеваниям, туберкулезу, атеросклеротическим явлениям, поражениям печени и желчного пузыря, гипертонии. У женщин в дополнение к уже перечисленному нарушается менструальный цикл, увеличивается процент выкидышей и преждевременных родов, мастопатии, беременность протекает более тяжело, а родившиеся дети нередко бывают нежизнеспособными, умственно недоразвитыми или очень слабыми.

Самое главное правило:

Разлитую ртуть необходимо быстро и тщательно собрать.

Рекомендации по сбору ртути и санитарной обработке:

1. Что сделать перед началом работы?

  • Наденьте резиновые перчатки: вещество не должно соприкасаться с обнаженными участками кожи;
  • для защиты ног от загрязнения — полиэтиленовые пакеты или бахилы;
  • для защиты органов дыхания — ватно-марлевую повязку, пропитанную раствором соды или смоченную водой.
  • Откройте форточку в комнате, где разбился градусник.
  • Закройте дверь, чтобы загрязненный воздух не попадал в другие помещения.
  • Ограничьте место загрязнения. Ртуть прилипает к поверхностям, ее легко разнести на подошвах по всему дому.

2. Во что собирать ртуть?

Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в стеклянную банку с холодной водой. В эту же банку поместите использованный инструмент для сбора, плотно закройте её закручивающейся крышкой. Вода нужна для того, чтобы ртуть не испарялась. Банку держите вдали от нагревательных приборов. Желательно выставить её в прохладное место, например на балкон в холодное время года.

3. Как собрать ртуть?

  • капельки ртути можно собрать с помощью шприца, резиновой груши, с помощью кисточки в бумажный конверт, лейкопластыря, скотча, пластилина, влажной фильтровальной бумагой или газетой;
  • тщательно соберите ртуть из всех щелей. Для этого можно воспользоваться шприцем, медной проволокой или пластиной, листочками станиоля (оловянная фольга), на поверхности которых капельки растекаются;
  • Если есть подозрения, что ртуть попала за плинтус или под половицы паркета, обязательно снимите их и проверьте;
  • чтобы не пропустить ни одного шарика ртути, можно воспользоваться фонариком или лампой.

4. Что делать, если сбор ртути занимает много времени?

Если сбор ртути затянется, то каждые 15 минут делайте перерыв и выходите на свежий воздух.

5. Как поступить, если градусник разбился на диване или ковре?

Очень сложно собрать ртуть, если градусник разбился на пористой или ворсистой поверхности. В этом случае придется вызвать для демеркуризации (удаления ртути) профессионалов. Спасатели уверяют, что это самый простой и разумный способ.

6. Как обработать помещение?

Необходимо обработать место разлива ртути концентрированным раствором марганцовки или хлоркой. Это окислит ртуть и приведет ее в нелетучее состояние. Уборка с хлоркой более предпочтительна по сравнению с применением марганцовки, так как хлор более активен химически и поэтому более эффективно будет реагировать с ртутью.

Вариант демеркуризации № 1:

Уборка загрязненного места с применением хлорки. Она проходит в 2 этапа.

  1. В пластиковой (не металлической!) емкости приготовьте раствор хлорсодержащего отбеливателя «Белизна» из расчета 1 л «Белизны» на 5 л воды (17% раствор). Полученным раствором, с использованием губки, щетки промойте загрязненную поверхность. Особое внимание уделяйте щелям паркета и плинтусов. Нанесенный раствор выдержите 15 минут, затем смойте чистой водой.
  2. Повторное мытьё пола хлорсодержащим раствором лучше всего проводить несколько раз в течение последующих 2–3 недель. Не стоит забывать и о проветривании помещения. Однако, следует помнить, что при низкой температуре (когда помещение постоянно «вымораживают» через настежь открытое окно) испаряемость ртути резко падает, т.е. она медленнее испаряется из помещения. Поэтому идеальный вариант — держать чуть приоткрытое окно в течение продолжительного времени.

Вариант демеркуризации № 2.

Уборка загрязненного места с применением марганцовки.

  1. Водный раствор марганцовки должен быть темно-бурым, почти непрозрачным. Аптечный пузырек «марганцовки» (2 грамма) надо растворить в 1 литре воды. На литр раствора необходимо добавить 1 ст. л. соли и какую-нибудь кислоту (например — 1 ст. л. уксусной эссенции, или щепотку лимонной кислоты).
  2. Обработайте загрязненную поверхность (и все ее щели!) полученным раствором при помощи кисти, щетки или пульверизатора.
  3. Нанесенный раствор оставьте на 1–2 ч, периодически по мере высыхания раствора смачивая обработанную поверхность водой. Помните, что от раствора на полу или вещах могут остаться несмываемые пятна.
  4. Смойте продукты реакции мыльно-содовым раствором. Эту процедуру повторяйте в течение нескольких следующих дней, с той лишь разницей, что раствор марганцовки выдерживайте меньшее время, а не 1–2 часа.
  5. Рекомендуются ежедневные влажные уборки помещения и частые проветривания.

Способы приготовления раствора моющих средств:

  • 50 граммов соды, 40 граммов тертого мыла на один литр горячей воды
  • 50 граммов стирального порошка на 1 литр горячей воды;
  • температура раствора должна быть не ниже 70º С.

После уборки ртути:

  • промойте марганцовкой и мыльно-содовым раствором перчатки, обувь (но перчатки лучше просто утилизировать согласно рекомендациям, данным выше);
  • прополощите рот и горло слабо-розовым раствором марганцовки;
  • тщательно почистите зубы;
  • примите 2–3 таблетки активированного угля;
  • пейте больше мочегонной жидкости (чай, кофе, сок), так как ртутные образования выводятся из организма через почки.

Чего делать нельзя?

  1. Нельзя выбрасывать разбившийся термометр в мусоропровод. Испарившиеся там два грамма ртути способны загрязнить 6000 кубометров воздуха в вашем доме.
  2. Нельзя подметать ртуть веником: жесткие прутья только размельчат ядовитые шарики в мелкую ртутную пыль.
  3. Нельзя собирать ртуть при помощи пылесоса: продуваемый пылесосом воздух облегчает испарение жидкого металла. К тому же, пылесос после этого придется сразу же выбросить.
  4. Нельзя создавать сквозняк до того, как вы собрали ртуть, иначе блестящие шарики разлетятся по всей комнате.
  5. Нельзя стирать в стиральной машине одежду и обувь, контактировавшие с ртутью. По возможности — эту одежду лучше выбросить, приведя в негодность, чтобы никто не воспользовался ей.
  6. Нельзя спускать ртуть в канализацию. Она имеет свойство оседать в канализационных трубах. Кстати, извлечь ртуть из канализации — невероятно сложно.

Куда сдавать собранную ртуть?

Собранную ртуть следует сдавать в специализированные предприятия, которые занимаются утилизацией ртутьсодержащих отходов:

  • ООО «УралТрейдГрупп-Ойл», тел: 212–27–25 (офис — ул. Монастырская,19, офис 1).
  • Пункт по приему отходов находится на шоссе Космонавтов, 320 б, корп. 6.
  • Время работы: с 10:00 до 16:00, суббота и воскресенье — не работают.
  • АСФ «Пангео», тел.диспетчера 261–13–90 Адрес: ул. Уинская, 42а. Заявки принимаются с 09:00 до 22:00.
#Спецпроекты#Здоровье#Памятка пермяку
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