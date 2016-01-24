«Здесь пришельцы боятся Башни смерти и легендарного Закамска». Житель Твери снял мультфильм о Перми. ВИДЕО

Идея рассказать историю городов России через мультипликацию, воплотив город в образе человека, пришла к нему во время работы над диссертацией по патриотическим символам, пишет сайт «Афанасий-бизнес». «В процессе пришлось перерыть достаточно много литературы по истории российских городов, и вдруг как-то осенило — ведь у каждого города есть свое, неповторимое лицо, которое отражается на всех его жителях. Есть же, например, мнение о деловитых москвичах и интеллигентных петербуржцах», — цитирует издание Анатолия Жемчугова.