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Posted 24 января 2016, 14:00

Published 24 января 2016, 14:00

Modified 2 марта 2023, 16:25

Updated 2 марта 2023, 16:25

«Здесь пришельцы боятся Башни смерти и легендарного Закамска». Житель Твери снял мультфильм о Перми. ВИДЕО

24 января 2016, 14:00
Идея рассказать историю городов России через мультипликацию, воплотив город в образе человека, пришла к нему во время работы над диссертацией по патриотическим символам.

Житель Твери Анатолий Жемчугов нарисовал мультфильмы про российские города. Несмотря на то, что сам он из Твери, а сейчас живет и работает в Московской области, первые свои мультфильмыы из серии «Города как люди» Анатолий посвятил трем уральским городам — Перми, Екатеринбургу и Челябинску.

Идея рассказать историю городов России через мультипликацию, воплотив город в образе человека, пришла к нему во время работы над диссертацией по патриотическим символам, пишет сайт «Афанасий-бизнес». «В процессе пришлось перерыть достаточно много литературы по истории российских городов, и вдруг как-то осенило — ведь у каждого города есть свое, неповторимое лицо, которое отражается на всех его жителях. Есть же, например, мнение о деловитых москвичах и интеллигентных петербуржцах», — цитирует издание Анатолия Жемчугова.

«Екатеринбург — жесткий и амбициозный, но с золотым сердцем. Пермь — загадочная и непредсказуемая, полная неожиданных сюрпризов. Челябинск — работяга, прошедший через многое и не сломавшийся даже в самые тяжелые времена», — так Анатолий отзывается о городах, уже ставших героями его мультфильмов.

В мультфильме Пермь называется городом с удивительной историей. Почему — смотрите сами:

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