«Здесь пришельцы боятся Башни смерти и легендарного Закамска». Житель Твери снял мультфильм о Перми. ВИДЕО

Posted 24 января 2016, 14:00
Published 24 января 2016, 14:00
Modified 2 марта 2023, 16:25
Updated 2 марта 2023, 16:25
Житель Твери Анатолий Жемчугов нарисовал мультфильмы про российские города. Несмотря на то, что сам он из Твери, а сейчас живет и работает в Московской области, первые свои мультфильмыы из серии «Города как люди» Анатолий посвятил трем уральским городам — Перми, Екатеринбургу и Челябинску.
Идея рассказать историю городов России через мультипликацию, воплотив город в образе человека, пришла к нему во время работы над диссертацией по патриотическим символам, пишет сайт «Афанасий-бизнес». «В процессе пришлось перерыть достаточно много литературы по истории российских городов, и вдруг как-то осенило — ведь у каждого города есть свое, неповторимое лицо, которое отражается на всех его жителях. Есть же, например, мнение о деловитых москвичах и интеллигентных петербуржцах», — цитирует издание Анатолия Жемчугова.
«Екатеринбург — жесткий и амбициозный, но с золотым сердцем. Пермь — загадочная и непредсказуемая, полная неожиданных сюрпризов. Челябинск — работяга, прошедший через многое и не сломавшийся даже в самые тяжелые времена», — так Анатолий отзывается о городах, уже ставших героями его мультфильмов.
В мультфильме Пермь называется городом с удивительной историей. Почему — смотрите сами: