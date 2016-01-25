В Перми во время прогулки на лыжах заблудилась пожилая пара

Posted 25 января 2016, 05:17
Published 25 января 2016, 05:17
Modified 2 марта 2023, 16:25
Updated 2 марта 2023, 16:25
Вчера, 24 января, в пермскую городскую службу спасения обратился мужчина. Он сообщил, что его родители-пенсионеры пошли кататься на лыжах и заблудились. Проплутав по лесу около четырех часов, они попросили о помощи.
Пожилые люди пояснили, что зашли в лес с улицы Вагонная, затем пересекли «оживленную трассу», вновь зашли в лес и дошли до забора с колючей проволокой.
Спасатели выдвинулись на место происшествия со снегоходом. Поиски начались в 20:35. Радиус поисков составил около 5 км. В 21:28 пенсионеров нашли. Выяснилось, что они бродили вдоль военной части, которая находится около квартала «Поселок Кировский». Мужчине и женщине помощь врачей не понадобилась, их забрали домой родственники.