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Posted 25 января 2016, 05:17

Published 25 января 2016, 05:17

Modified 2 марта 2023, 16:25

Updated 2 марта 2023, 16:25

В Перми во время прогулки на лыжах заблудилась пожилая пара

25 января 2016, 05:17
Их сын обратился за помощью к спасателям. По телефону пенсионеры пояснили, что блуждают около неизвестного им забора с железной проволокой.

Вчера, 24 января, в пермскую городскую службу спасения обратился мужчина. Он сообщил, что его родители-пенсионеры пошли кататься на лыжах и заблудились. Проплутав по лесу около четырех часов, они попросили о помощи.

Пожилые люди пояснили, что зашли в лес с улицы Вагонная, затем пересекли «оживленную трассу», вновь зашли в лес и дошли до забора с колючей проволокой.

Спасатели выдвинулись на место происшествия со снегоходом. Поиски начались в 20:35. Радиус поисков составил около 5 км. В 21:28 пенсионеров нашли. Выяснилось, что они бродили вдоль военной части, которая находится около квартала «Поселок Кировский». Мужчине и женщине помощь врачей не понадобилась, их забрали домой родственники.

#Происшествия
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