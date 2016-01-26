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Posted 26 января 2016, 06:12

Published 26 января 2016, 06:12

Modified 2 марта 2023, 16:25

Updated 2 марта 2023, 16:25

Бухгалтера из Чайковского осудят за кражу почти миллиона рублей

Бухгалтера из Чайковского осудят за кражу почти миллиона рублей

26 января 2016, 06:12
Фото: Properm.ru.
42-летняя женщина вносила ложные сведения в бухгалтерскую документацию.

21 января Чайковской городской прокуратурой было направлено в суд уголовное дело по обвинению бухгалтера одной из торговых организаций, сообщает портал «Chaiknet.ru».

В ходе расследования установлено, что в период с мая по октябрь 2015 года бухгалтер, находясь в служебном кабинете, тайно, в отсутствие иных сотрудников организации, вносила заведомо ложные сведения в бухгалтерскую документацию. Таким образом она совершила хищение 930 тыс. рублей.

Расследование дела продолжается.

#Происшествия
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