Бухгалтера из Чайковского осудят за кражу почти миллиона рублей

Posted 26 января 2016, 06:12
Published 26 января 2016, 06:12
Modified 2 марта 2023, 16:25
Updated 2 марта 2023, 16:25
21 января Чайковской городской прокуратурой было направлено в суд уголовное дело по обвинению бухгалтера одной из торговых организаций, сообщает портал «Chaiknet.ru».
В ходе расследования установлено, что в период с мая по октябрь 2015 года бухгалтер, находясь в служебном кабинете, тайно, в отсутствие иных сотрудников организации, вносила заведомо ложные сведения в бухгалтерскую документацию. Таким образом она совершила хищение 930 тыс. рублей.
Расследование дела продолжается.