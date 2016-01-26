Бухгалтера из Чайковского осудят за кражу почти миллиона рублей

В ходе расследования установлено, что в период с мая по октябрь 2015 года бухгалтер, находясь в служебном кабинете, тайно, в отсутствие иных сотрудников организации, вносила заведомо ложные сведения в бухгалтерскую документацию. Таким образом она совершила хищение 930 тыс. рублей.