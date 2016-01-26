Компания «РусЛайн» открыла продажу билетов из Перми в Тюмень

Напомним, на данном направлении это уже второй рейс. С 13 января 2016 года из Перми можно улететь в Тюмень компанией «Ямал». Рейсы осуществляютсяпо средам и воскресеньям. Все рейсы выполняются на самолетах типа Bombardier CRJ-200, рассчитанных на 50 пассажиров.