Компания «РусЛайн» открыла продажу билетов из Перми в Тюмень

Posted 26 января 2016, 06:25
Published 26 января 2016, 06:25
Modified 2 марта 2023, 16:25
Updated 2 марта 2023, 16:25
Со второго февраля 2016 года авиакомпания «РусЛайн» открывает новое авиасообщение Пермь (Большое Савино) -Тюмень (Рощино). Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Стоимость билета в одну сторону составит 2,5 тыс. рублей. В компании уточняют, что в указанную стоимость включены сборы.
Напомним, на данном направлении это уже второй рейс. С 13 января 2016 года из Перми можно улететь в Тюмень компанией «Ямал». Рейсы осуществляютсяпо средам и воскресеньям. Все рейсы выполняются на самолетах типа Bombardier CRJ-200, рассчитанных на 50 пассажиров.