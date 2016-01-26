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Posted 26 января 2016, 06:25

Published 26 января 2016, 06:25

Modified 2 марта 2023, 16:25

Updated 2 марта 2023, 16:25

Компания «РусЛайн» открыла продажу билетов из Перми в Тюмень

Компания «РусЛайн» открыла продажу билетов из Перми в Тюмень

26 января 2016, 06:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Стоимость билетов вместе со сборами — 2,5 тыс. рублей.

Со второго февраля 2016 года авиакомпания «РусЛайн» открывает новое авиасообщение Пермь (Большое Савино) -Тюмень (Рощино). Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Стоимость билета в одну сторону составит 2,5 тыс. рублей. В компании уточняют, что в указанную стоимость включены сборы.

Напомним, на данном направлении это уже второй рейс. С 13 января 2016 года из Перми можно улететь в Тюмень компанией «Ямал». Рейсы осуществляютсяпо средам и воскресеньям. Все рейсы выполняются на самолетах типа Bombardier CRJ-200, рассчитанных на 50 пассажиров.

#Общество#Аэропорт#Рейсы#Авиакомпания#Пермь-тюмень
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