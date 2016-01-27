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Posted 27 января 2016, 08:38

Published 27 января 2016, 08:38

Modified 2 марта 2023, 16:24

Updated 2 марта 2023, 16:24

Неожиданно. Гендиректор российского eBay вошел в Совет по иностранным инвестициям в Прикамье

27 января 2016, 08:38
Помимо представителя eBay в составе совета числятся такие компании как Henkel, Coca-Cola, Castorama, Райффайзенбанк и другие.

Генеральный директор российского отделения eBay Владимир Долгов вошел в состав краевого Консультативного совета по иностранным инвестициям в Пермском крае. Об этом сообщает администрация Перми.

Леонид Морозов, министр экономического развития Прикамья:— Мы очень рады что Владимир Долгов вошел в состав нашей команды. Его знания и опыт работы в области информационных технологий будут способствовать как развитию нашего предпринимательства, так и продвижению Пермского края на международном уровне в целом.

В состав Консультационного совета входят представители крупнейших торговых марок, представленные в Пермском крае. Среди них Henkel, Coca-Cola, Castorama и Райффайзенбанк и другие.

Напомним, консультативный совет был создан в сентябре 2015 года в целях формирования благоприятного инвестиционного климата, развития инвестиционного потенциала Пермского края, а также организации взаимодействия органов государственной власти края с иностранными компаниями.

Одним из первых результатов работы совета можно считать заключение контракта между минэкономразвития Пермского края и ООО «Метро Кэш энд Керри». Соглашение подразумевает реализацию инвестиционного проекта на сумму свыше 1 млрд рублей.

#Бизнес
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