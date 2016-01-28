Незаметный Холокост: в Перми встретились жертвы гонений нацистов

После возвращения в Россию мужчина никому не рассказывал, что с ним случилось. Вплоть до 1970-х годов. К этому времени его перевели в Пермь, где он стал высокопоставленным инженером. Его хотели отправить в командировку в Венгрию. И в таких случаях твою историю проверяли строго: «Меня вызывает мой начальник, и спрашивает, почему я не рассказал о своем «грешке». Говорю, сам мало что помнил, а мама ничего не рассказывала». За границу, конечно, Валерий Константинович не поехал.