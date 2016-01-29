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Posted 29 января 2016, 15:30

Published 29 января 2016, 15:30

Modified 2 марта 2023, 16:23

Updated 2 марта 2023, 16:23

Двое жителей Кизела изнасиловали 19-летнюю девушку и выставили голой на улицу

Двое жителей Кизела изнасиловали 19-летнюю девушку и выставили голой на улицу

29 января 2016, 15:30
Фото: Properm.ru.
Полицию вызвали прохожие, к которым за помощью обратилась пострадавшая. Насильники были знакомыми девушки.

Губахинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Кизела, обвиняемых в изнасиловании, совершенном с применением насилия группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, ночью 25 мая 2015 года на улице города Кизела 19-летняя девушка встретила своих знакомых 26-летнего и 22-летнего жителей города, которые под предлогом совместного распития спиртного пригласили ее в квартиру приятеля.

«Находясь в квартире, обвиняемые несколько раз ударили потерпевшую кулаками по голове, связали и изнасиловали. После этого выставили обнаженную потерпевшую за дверь», — говорится на сайте ведомства. Выйдя на улицу, девушка обратилась за помощью к прохожим, которые и сообщили о случившемся в полицию.

На период расследования уголовного дела обвиняемых заключили по стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

#Происшествия#Изнасилование
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