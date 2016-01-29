Двое жителей Кизела изнасиловали 19-летнюю девушку и выставили голой на улицу

«Находясь в квартире, обвиняемые несколько раз ударили потерпевшую кулаками по голове, связали и изнасиловали. После этого выставили обнаженную потерпевшую за дверь», — говорится на сайте ведомства. Выйдя на улицу, девушка обратилась за помощью к прохожим, которые и сообщили о случившемся в полицию.