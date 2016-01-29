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Posted 29 января 2016, 12:29

Published 29 января 2016, 12:29

Modified 2 марта 2023, 16:23

Updated 2 марта 2023, 16:23

Лукойловцы и главы 25 территорий подписали соглашение о сотрудничестве на 2016 год

29 января 2016, 12:29
В этом году подписано уже десятое Соглашение о социальном партнерстве между Правительством Пермского края и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Объем обязательств компании «ЛУКОЙЛ» перед социальной сферой и экономикой региона в 2016 году составит 1 млрд 640 млн рублей. Значительная доля средств пойдет на развитие сфер образования, культуры и здравоохранения.

Традиционно с каждым из районов своей деятельности компания «ЛУКОЙЛ» подписывает отдельное соглашение, в котором оговорен перечень объектов и работ. Одно из главных направлений подписанного документа — ввод детских садов. До конца года планируется построить 12 новых садиков. В прошлом году такой акцент в социальном партнерстве позволил полностью решить проблему очередей в дошкольные учреждения в семи муниципальных районах. Соглашение этого года предполагает возведение детских садов в Добрянском, Октябрьском, Красновишерском и Юсьвенском районах.

Средства также будут направлены на ремонт и реконструкцию школ, финансирование 54 объектов капитального строительства, из которых 16 являются переходящими с прошлого года. Запланировано строительство четырех сельских домов культуры в Пермском, Кунгурском и Соликамском районах, физкультурно-оздоровительного комплекса в Барде, целого ряда объектов инфраструктурного, спортивного, культурного и духовного назначения.

В рамках Соглашения в Осе, Кунгуре, Полазне, Краснокамске и Чернушке будут установлены памятники первооткрывателям нефти этих территорий, пройдут ярмарки социальных предпринимателей, продолжатся благотворительные гастроли по региону ведущих театральных трупп краевой столицы. Грантовый фонд конкурса социальных и культурных проектов увеличится до 25 млн рублей.

— Несмотря на последние события в мире и быстро меняющиеся экономические сценарии, объем социального инвестирования компании в Пермский край не сократился. Это позволит воплотить все намеченные планы в жизнь, — отметил представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Компания «ЛУКОЙЛ» — это в прямом смысле наша опора, — отметил во время церемонии подписания соглашения председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов. — Она берет на себя самые большие обязательства по вложениям в социальную сферу Пермского края. По объемам инвестиций, качеству работ и четкости их исполнения она справедливо занимает особое место.

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