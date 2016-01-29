Лукойловцы и главы 25 территорий подписали соглашение о сотрудничестве на 2016 год

Традиционно с каждым из районов своей деятельности компания «ЛУКОЙЛ» подписывает отдельное соглашение, в котором оговорен перечень объектов и работ. Одно из главных направлений подписанного документа — ввод детских садов. До конца года планируется построить 12 новых садиков. В прошлом году такой акцент в социальном партнерстве позволил полностью решить проблему очередей в дошкольные учреждения в семи муниципальных районах. Соглашение этого года предполагает возведение детских садов в Добрянском, Октябрьском, Красновишерском и Юсьвенском районах.