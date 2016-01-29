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Posted 29 января 2016, 11:44

Published 29 января 2016, 11:44

Modified 2 марта 2023, 16:23

Updated 2 марта 2023, 16:23

В ледовом городке «Пермь Великая» появился трамплин для маленьких «летающих лыжников»

29 января 2016, 11:44
За первыми прыжками начинающих спортсменов будут наблюдать профессионалы.

В ледовом городке «Пермь Великая» появилась новая горка: трамплин для маленьких «летающих лыжников». Подойдет он тем, кто только учится своим первым прыжкам или хочет попробовать себя в этом виде спорта.

Как сообщают в Агентстве социокультурных проектов, контроль за прыжками обеспечивают квалифицированные тренеры школы «Летающий лыжник» и спортсмены-члены сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Режим работы спортивного объекта на территории ледового городка — с понедельника по пятницу 15:00 — 19:00, по выходным 12:00–14:00. Напомним, городок начнут демонтировать 15 февраля.

#Общество
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