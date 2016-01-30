Наравне с наркотиками: Facebook запретит торговлю оружием через соцсеть

Posted 30 января 2016, 13:00
Published 30 января 2016, 13:00
Modified 2 марта 2023, 16:23
Updated 2 марта 2023, 16:23
Компания Facebook Inc запретит пользователям продавать огнестрельное оружие через социальную сеть. Как заявил Reuters пресс-секретарь корпорации, на такой шаг компания решилась из-за ряда массовых убийств в США и активизировавшейся дискуссии по поводу доступности оружия.
Таким образом, компания внесла поправки в свои правила торговли. Напомним, в 2014 году корпорация запретила продажу через соцсеть марихуаны, фармацевтических препаратов и тяжелых наркотиков.
Запрет на онлайн-торговлю оружием коснется не только Facebook, но и Instagram. Правда, лицензированным продавцам компания все же разрешит рекламировать свои товары. При этом сделки будут оформляться за пределами социальной сети.