«Мужика хоть припугнуть можно, а этих…». В Перми состоялся рейд «Опасный водитель»

«А ей прямо сейчас надо тонировку снять или нет? Я слышал, что за день можно только один раз за нее штрафовать», — наивно спрашиваю у полицейского. «Совсем нет. По закону, устранить неполадку в машине нужно за пять дней. Нарушитель сегодня может ничего не делать, но если за сутки ее еще раз остановят, то за тонировку оштрафуют повторно», — объясняет мне страж порядка.