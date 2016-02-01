«Мужика хоть припугнуть можно, а этих…». В Перми состоялся рейд «Опасный водитель»

Posted 1 февраля 2016, 06:30
Published 1 февраля 2016, 06:30
Modified 2 марта 2023, 16:23
Updated 2 марта 2023, 16:23
Суббота, вечер. От ул. Газета звезда до Компроса по ул. Екатерининской расположились восемь экипажей сотрудников ГИБДД. Проходит второй день рейда «Опасный водитель». Полицейские наготове: в руках черно-белые жезлы, в кармане — алкотестер и прибор для замера тонировки. Вечер начался.
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Ул. Екатерининская — односторонняя. Сотрудники ГИБДД стоят с двух сторон на расстоянии 5–10 метров друг от друга. Таким образом проверку проходят 9 автомобилей из 10.
Вместе с рядовыми сотрудниками ДПС и офицерами сегодня дежурит начальство. Сегодня на посту заместитель командира первого батальона городского полка ДПС, майор полиции Алексей Соломин. Он напоминает о том, что «Опасный водитель» проводится почти каждую неделю. Основная цель мероприятия — профилактика дорожно-транспортных нарушений, выявление пьяных водителей, водителей без обязательной страховки, не пристегнутых водителей и далее по списку.
«Сейчас в интернете уже все знают, что мы сегодня активно работаем. Лишний раз за руль не сядут и всем друзьям расскажут. Мы такими акциями вселяем в подсознание людей мысли о том, что наказание за пьяное вождение неизбежно и человек либо попадется, либо разобьется. Поэтому пусть лучше вызовет такси», — поделился мнением Алексей Соломин.
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На дороге нет каких-то «особенных» автомобилей.
Таксистов, кстати, тоже активно останавливают. Полицейские смотрят все: документы, соответствие госномеров в реальности и на бумаге, просят открыть багажник и капот. И каждому водителю они непременно смотрят в глаза. Может сложиться такое впечатление, что сотрудники ГИБДД по совместительству еще и психологи. Наверное, так оно и есть. «Разные случаи бывали. И успокаивать водителей приходилось, и усмирять», — поделился воспоминаниями один из сотрудников.
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У женщины что-то не так с цифрами в документах. «Может какая-то ошибка?», — волнуется она. «Разберемся. Присядьте пожалуйста», — раздается ей в ответ.
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Проверка багажника — одна из важных составляющих осмотра. Также полицейские любят заглянуть и под капот.
Каждый раз на рейде с полицейскими мы пытаемся разгадать, какими критериями они руководствуются, когда останавливают очередной автомобиль. Под осмотр попадают все: автомобили любой марки и цены, водители всех возрастов, с детьми и без. «Просто интуиция. А вообще, есть некоторые приемы, но мы о них, конечно, не расскажем», — не хотят делиться профессиональными секретами полицейские.
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Нередко в рейды вместе с полицейскими выходит и кинолог с собакой. Знакомьтесь — это Кэтти.
Стоит отметить, что в этот вечер среди остановленных на проверку людей, преобладал прекрасный пол. Даже единственным пьяным водителем, задержанным в этот вечер, оказалась женщина
«За что остановили?», — спрашиваю я автолюбительницу лет 27. «А я не знаю», — отвечает за нее подруга. «Так вы же пьяные. За это и остановили. Вы еще и медосвидетельствование проходить отказались», — не отстаю я от дам навеселе. «Да мы всего по сто грамм вина выпили только что», — оправдывается девушка. Еще раньше, ее знакомые пытались решить вопрос по телефону, как-то «договориться», но это все равно не помогает. Сотрудники ГИБДД непреклонны — девушка отправится в суд, машина — на штрафстоянку.
«Таких пьяных каждые выходные можно встретить. И выдумывают, кто на что способен: то выпил немного совсем, то проехать чуть-чуть надо до дома. Оправданий уйма, но это им никак не поможет. Закон есть закон», — прокомментировал один из полицейских высказывание женщины, — «А если подумать, то женщин, нарушающих ПДД стало больше, и разговаривать с ними проблематичнее. Мужика хоть припугнуть можно, а этих…».
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Нетрезвая автолюбительница плачет и звонит по телефону: «Меня муж убьет. Он дома сидит, ждет».
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Мужа, по всей видимости, в известность не поставили. Автомобиль увозят на штрафстоянку. Девушку ждет суд.
Как было замечено нами за несколько часов «стояния», между водителем и сотрудником ГИБДД всегда образуется какая-то определенная связь. Только если у тебя все в порядке — эта связь положительная, а если нет — отрицательная.
Полицейские непременно вежливы. По их словам, от автомобилистов ждут такого же отношения. Но у российских водителей реакция на остановку зачастую одна: недовольный взгляд и пара матерных слов.
Когда очередной автомобиль отпускают, то человек за рулем уезжает с места со шлейфом, быстро набирая скорость. Хочется спросить, а со стоянки он так же выезжает?
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Улыбка на лице — обязательное условие работы. Вежливость — еще одна составляющая успеха. Если все в порядке — пожелают счастливой дороги и отпустят с Богом.
Тем временем, сотрудник ГИБДД останавливает еще один автомобиль. Вновь с девушками. Передние стекла уже опущены — верный признак тонировки. Водитель старается очаровательно улыбаться, но прибор «не пронять» — показывает светопропускаемость ниже 30%, а это уже нарушение. Девушку ведут в машину составлять протокол.
«А ей прямо сейчас надо тонировку снять или нет? Я слышал, что за день можно только один раз за нее штрафовать», — наивно спрашиваю у полицейского. «Совсем нет. По закону, устранить неполадку в машине нужно за пять дней. Нарушитель сегодня может ничего не делать, но если за сутки ее еще раз остановят, то за тонировку оштрафуют повторно», — объясняет мне страж порядка.
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Замер происходит очень быстро. Погодные условия — не помеха.
Еще один незадачливый водитель стоит у автомобиля и чешет затылок. У него совсем недавно закончилась страховка. Оформляют штраф и отпускают. «Совсем видимо денег у людей нет, раз страховку оплатить не могут», — сетует один из полицейских. Разрушает предположение еще одна автолюбительница на дорогой иномарке, получившая штраф по аналогичной причине: «Или просто не хотят», — подытоживает он.
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«Завтра же обязательно оплачу страховку!», — обещает вышедшая из машины ДПС девушка. Садится в свой автомобиль и со шлейфом срывается с места.
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Кроме грязных номеров, у автолюбителя еще и страховка оказалась просроченной. Штраф обеспечен.
Результат двухчасового рейда — одна пьяная за рулем, одна тонировка, несколько просроченных страховок и не пристегнутых ремней. «Бывает и хуже», — на прощанье делятся впечатлениями правоохранители.
Восемь полицейских экипажей снимаются с места и отправляются к местам новых дислокаций. Ночью им предстоит самое интересное — почти каждый второй водитель едет с вечеринки либо на нее, а значит работа продолжается.
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Всего за выходные на территории Прикамья были задержаны 185 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В 92 случаях автомобиль управлялся человеком без водительских прав. Более 200 водителей были задержаны за чрезмерную тонировку стекол. В общей сложности по Пермскому краю зарегистрировано более семи тысяч нарушений ПДД.