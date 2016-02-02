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Posted 2 февраля 2016, 07:16

Published 2 февраля 2016, 07:16

Modified 2 марта 2023, 16:22

Updated 2 марта 2023, 16:22

«Противоречит Конституции»: Российский Минюст отправил запрос о неисполнении решения ЕСПЧ

2 февраля 2016, 07:16
Такой прецедент стал возможен после подписания Владимиром Путиным 15 декабря прошлого года закона, позволяющего игнорировать решения Европейского суда по правам человека.

В России сложился первый прецедент возможности отказа от исполнения решения Европейского суда по правам человека. Конституционный суд России получил от Минюста первый запрос о такой возможности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на уполномоченного России при ЕСПЧ Георгия Матюшкина.

По его словам, речь идет о постановлении ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» от 4 июля 2013 года о том, что действующий в России запрет заключенным колоний голосовать противоречит Европейской конвенции, независимо от тяжести совершенных ими преступлений.

Сейчас запрос Минюста зарегистрирован и находится на предварительном изучении в секретариате Конституционного суда.

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин публично заявил о том, что данное решение ЕСПЧ прямо противоречит действующей Конституции РФ. В свою очередь, председатель Европейского суда Гвидо Раймонди заявил, что «по логике ст. 46 Европейской конвенции, если национальная система ставит вас в положение, что вы не можете принять решение ЕСПЧ и вы отрицаете обязательность выводов из постановлений суда, вы не можете оставаться в Совете Европы».

Напомним, 15 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ. «разрешать вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, вынесенного по жалобе, поданной против России», — такими полномочиями был наделен Конституционный суд России.

#Общество#Еспч#Конституционный суд
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