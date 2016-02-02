«Противоречит Конституции»: Российский Минюст отправил запрос о неисполнении решения ЕСПЧ

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин публично заявил о том, что данное решение ЕСПЧ прямо противоречит действующей Конституции РФ. В свою очередь, председатель Европейского суда Гвидо Раймонди заявил, что «по логике ст. 46 Европейской конвенции, если национальная система ставит вас в положение, что вы не можете принять решение ЕСПЧ и вы отрицаете обязательность выводов из постановлений суда, вы не можете оставаться в Совете Европы».